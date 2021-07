Őrizetbe vették a júniusban megszűnt, hongkongi kormánykritikus lap vezető főszerkesztőjét

Őrizetbe vették a júniusban megszűnt, hongkongi Apple Daily című lap vezető főszerkesztőjét szerda reggel, a múlt hónapban kezdődött rendőrségi akció részeként ezzel immár az egykori lap nyolc, vezető munkatársát állították elő - adta hírül internetes kiadásában a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap.

Lam Man-chungot - a júniusban előállítottakhoz hasonlóan - külföldi erőkkel folytatott összeesküvés gyanúja miatt vették őrizetbe - írja a SCMP rendőrségi forrásra hivatkozva.

Megszűnik az egyik legjelentősebb kormánykritikus hongkongi lap Éjféltől megszűnik az Apple Daily - számol be a 444.hu a BBC-re hivatkozva. A legolvasottabb, a kínai kormánnyal és a lojális hongkongi vezetéssel nyíltan kritikus és demokráciapárti lapnál a hétvégén 500 rendőr tartott razziát. A rendőri akció során befagyasztották a laphoz kötődő cégek számláit, dokumentumokat foglaltak le, és letartóztatták a lap vezetőit.

A 26 éven át működő, bulvárhíreket és politikai kommentárokat megjelentető Apple Daily júniusban szűnt meg, miután a hongkongi rendőrség nemzetbiztonságért felelős egysége június 17-én nagyszabású, meglepetésszerű akció keretében a lap öt vezető munkatársát vette őrizetbe. Ugyanaznap a hatóságok a laphoz kötődő három cég 18 millió hongkongi dollárt (680 millió forint) kitevő vagyonát is befagyasztották, valamint házkutatást végeztek az őrizetbe vettek otthonaiban és a lap székházában. A székház átkutatására több mint kétszáz rendőrt mozgósítottak, akik hat óránál tovább vizsgálták át az irodákat és több mint 40 digitális eszközt - a többi közt számítógépeket és merevlemezeket - foglaltak le. Azóta a lap két vezércikkíróját is őrizetbe vették. A hatóságok az intézkedések indoklásakor az Apple Daily nyomtatott illetve internetes kiadásban is megjelent egyes cikkek tartalmára hivatkoztak.

Őrizetbe vették a hongkongi médiamogult külföldiekkel való összejátszás gyanúja miatt Őrizetbe vették Jimmy Lai hongkongi médiamogult hétfőn a Hongkongban júniusban bevezetett nemzetbiztonsági törvény által bűncselekménynek minősített "külföldiekkel való összejátszás" gyanúja miatt - adta hírül hétfőn internetes oldalán a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap.

Jimmy Lai-t, az Apple Daily alapítóját még tavaly augusztusban vették őrizetbe a laphoz kötődő, kilenc másik emberrel - köztük Lai fiával - együtt a nemzetbiztonsági törvény megszegése, valamint csalás gyanújával. Lai jelenleg börtönbüntetését tölti 2019-es, valamint tavalyi, engedély nélküli gyülekezéseken betöltött szerepei miatt.

A Hongkongi Újságíró Szövetség (Hong Kong Journalists Association, HKJA) július 15-én közzétett, éves jelentésében egyebek mellett az Apple Daily elleni intézkedéseket sorolta a hongkongi sajtószabadság problémáira utaló jelek között. Az 1968-ban alapított szövetség szerint romokban a sajtószabadság Hongkongban, a hatósági elnyomás pedig a média különböző ágazatain átívelően érzékelhető.