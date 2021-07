Egy robot ezerszámra töltötte ki a nemzeti konzultációt

Élő YouTube-közvetítésben látható, ahogy a Nerbot nevű etikus hacker számítógépes programja megállás nélkül, nagyjából tíz másodpercenként tölti ki álnevekkel a jelenlegi, "a járvány utáni életről" szóló, kormányzati narratívákat visszhangozó nemzeti konzultációs íveket.

A HVG cikke szerint a program véletlenszerű neveket generál, ezek alapján egy „orbanegyg3ci” kezdetű, ezt követően névre szóló email címet hoz létre a konzultáció megerősítő leveléhez, majd a jóváhagyó linkre rákattintva kitölti az ívet, és kezdődik minden elölről.

A folyamat során a parancssorban látható, ki és hányadikként tölti ki éppen a konzultációt, a cikk írásakor már bőven 3000 felett voltak a sorszámok. A robot többnyire a kormány célzott üzeneteivel szembemenő válaszokat ad.

A Nerbot névre hallgató hacker már tavaly a figyelem középpontjába került, amikor a még visszaigazoló emaillel sem biztosított, „koronavírusról és a gazdaság újraindításáról” szóló konzultációra programozott automatikus kitöltő robotot. Ekkor a Police.hu beszámolója szerint azonosították a készítőt,. A mostani Nerbot 2.0 verziót viszont az a Tomanovics Gergely írta, aki korábban a Fidesz pártkatonája volt és öt évig a Fidesz kommunikációs stábjában is dolgozott, majd a kormany.hu csapatát is erősítette egy ideig. Azonban 2016-ban kilépett a kormánypártból. Blogot is vezet a tapasztalatairól, Elmúlt NYOLC(tíz)ÉV: egy leszerelt Fidesz-pártkatona őszinte vallomása címmel. A mostani közvetítéshez a Nerbot készítőja csatolt egy blogposztot, amelyben kifejti, hogy jogilag nem bűncselekmény, amit csinál.

Hétfő délelőtt Tomanovics azt írta ki Facebook-oldalára, hogy rájöttek a trükkre, amivel automatikusan generált minden egyes kamu kitöltőhöz működő e-mailcímet

Egyelőre ennyi volt, de próbálkozok még.

- tette hozzá Tomanovics Gergely.

Az üggyel kapcsolatban a HVG megkérdezte a Kormányzati Tájékoztatási Központot arról, hogy tudnak-e a programról, és igyekeztek-e kiküszöbölni az ilyen behatolásokat lehetővé tévő biztonsági réseket, de egyelőre nem kaptak választ.