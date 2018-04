Az egykori fideszes kampányguru ma megnyerte a közleményversenyt

Tomanovics most olyan csodaszép közleményt adott ki, amibe elrejtett egy ügyes trükköt. Ezt az MTI szerkesztője sem szúrta ki, így ott is megjelenhetett.

A közleményt változtatás nélkül közöljük, de nem tartalom a lényeg: koncentráljanak a bekezdések kezdőbetűire :)

Olvasom az egykor Soros-ösztöndíjból kitanított Schmitt Mária Figyelőjében a listát: ők, vagyis mi vagyunk azok, akik ma hivatalosan is a RENDSZER (Fidesz-magyarul: Magyarország) ellenségeiként vagyunk listázva.

Rajta vagyok én is, és nem tudom, sírjak-e, vagy nevessek ezen az egészen... Egy ember, aki rendszeres juttatást eddig kizárólag a Fidesztől kapott (amikor 2011 előtt még hitt abban, hogy a Fidesz nyolc év csapnivaló baloldali-liberális kormányzás után végre jó irányba fogja vinni az országot) ma Soros-zsoldos, aki Magyarország ellen áskálódik - holott csak véleménye van, ami történetesen ugyanaz, mint 2011 előtt, és ugyanúgy csak egy értelmes országért szeretne dolgozni, mint akkor.



Bizonyára akadnak páran a Fideszben, akik még emlékeznek például arra, hogy 2012-ben, amikor a Jobbik listázott, még együtt tüntetett Rogán Antal Mesterházy Attilával és Bajnai Gordonnal a fasiszta tempó ellen. Ma vajon tükörbe tudnak nézni, amikor nem csak saját egykori önmagukat köpik szembe, de olyan embereket is, akik egykor őszinte szívvel hittek benne, hogy ők majd mások lesznek, mint az elődjeik?



Álmatlan éjszakáim mindenesetre nem lesznek emiatt.



Nem olyan fából faragtak engem, akit ilyen pitiáner hülyeséggel be lehet ijeszteni, folytatom a harcot egy értelmesebb, őszintébb és racionálisabb közéletért.

Erre szeretnék buzdítani mindenkit, az ugyanis nem demokrácia, ahol embereknek le kell hajtaniuk a fejüket csak azért, mert saját meggyőződésük van, és az nem egyezik a hatalmon levőkével.



Győzni csak akkor fogunk tudni, ha kiállunk az értékeink mellett, és nem félünk hallatni a hangunkat.



Gondoljunk csak arra, hogy a középkor végén a világot pusztító háborúkba sodró vallásközpontú világot is legyőzte a felvilágosodás, és győzedelmeskedett az egyesült Európa a XX. század elejét lángba borító ordas eszmék felett is.



Egyszer majd talán eljön az idő, amikor a racionalitás is legyőzi a populizmust, és eljő a modernkori felvilágosodás korszaka.



Cudar a helyzet, de még mindig hiszek abban, hogy nem teljesen reménytelen.



István Király intelmével zárnám soraimat, bár én személy szerint nem hiszek ilyesmiben, de ha a Fideszes "királyok" komolyan gondolják kereszténységüket, és ezt nem csak üres politikai lózungként használják, akkor nekik illene megfogadni: "Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját, és a parancsok közt a tizedik. Mert az erények ura a Királyok Királya, miként égi serege áll kereken tíz karból, úgy életed vitele kerekedjék ki tíz parancsból. Kell, hogy a királyt kegyesség s irgalmasság díszítse, de a többi erény is hassa át és ékesítse. Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni."