A Szijjártót jachtoztató Szíjj László szerezte meg az uniós és magyar költségvetési pénzzel is megtámogatott balatonfüredi üdülőt

Immár okirati bizonyítékunk van arra, amit egy hónapja még csak sajtóinformációként írtunk meg: a tiszakécskei milliárdos, a közbeszerzéseket sorra nyerő Duna Aszfalt tulajdonosa, a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert luxusjachtján nyaraltató

Szíjj László szerezte meg a balatonfüredi Villa Vitae tulajdonjogát.

Az ingatlan friss tulajdoni lapjának tanúsága szerint az adásvételről szóló dokumentumokat július 9-én érkeztették a Földhivatalhoz.

A Villa Vitae ezt megelőzően annak az Eppel Jánosnak a tulajdonában állt, aki a közelmúltig, 2020 végéig a kormányzati autóbeszállítások koronázatlan királyának, a Porsche Hungáriának tulajdonosa volt.

Ahogy azt lapunk korábban megírta, az Eppel család cége, az E55 Kft.

2015-ben 468 millió forint uniós, majd 2019-ben a Kisfaludy-program keretében 79 millió forint hazai költségvetési támogatást kapott

turisztikai beruházások megvalósítására. Az uniós szabályok szerint a támogatás feltétele, hogy legalább öt évig ilyen minőségben kell üzemeltetni az ingatlant. Az öt év letelt, és ahogy azt korábban megírtuk, a Matolcsy György MNB-elnök unokatestvérének bankjától, az NHB banktól felvett (majd annak csődközelbe kerülése után átruházott) hitelek miatt az ingatlanon levő elidegenítési és terhelési tilalmat június végén vették le, azaz a Villa Vitae „szabad prédává vált”.

Tényfeltáró anyagunkban azt is kiderítettük, hogy

bár eddig a Villa Vitae nyitva volt a nagyközönség előtt, de június végén már nem lehetett szállást foglalni sem a szálló honlapján, sem a szállásfoglaló oldalakon.

Ottjártunkkor személyesen meg is erősítették azt az értesülésünket, hogy a Villa Vitae

megszűnt mint szálloda.

További érdeklődésünkre akkor azt a tájékoztatást adták, hogy

más tulajdonos lett, és más koncepcióval szeretné üzemeltetni.

Ennek a „más tulajdonosnak” a kilétéről eddig csak értesüléseink voltak, de hiába kerestük az érintett Villa Vitaet, valamint az E55 Kft.-t, megkeresésünkre nem reagáltak. Most azonban közhiteles dokumentum erősíti meg az akkori információt.

A friss tulajdoni lapon az látszik, hogy Szíjj László nem volt „szívbajos”, az ingatlant nem cégbirodalma valamelyik kft.-jében rejtette el, hanem magánszemélyként vásárolta meg. Szíjjnak a közelmúltból ez már a második luxusvásárlása, a múlt hét közepén derült ki, hogy a közbeszerzéseken is nagyot kaszáló milliárdos oligarcha a hírhedt Lady MRD nevű „lélekvesztőt” egy nagyobb, Seagull MRD névre keresztelt luxusjachtra cserélte le, bár a hajókat egyik cége, a máltai bejegyzésű L&L Charter tulajdonolja.

NER-közelből tehát NER-közelbe került a korábban a széles nagyközönség számára is nyitva álló Villa Vitae komplexum, melynek honlapján – mint azt az N1 TV kiderítette – még annak a HA-LFY lajstromszámú helikopternek a képe is felbukkan, mely Rogán Antal propagandaminisztert is reptette. (Az azóta elvált, majd újraházasodott miniszter egyébként 2017-ben épp a Villa Vitaeben ünnepelte második feleségével tizedik házassági évfordulóját.)

A Villa Vitaere kifizetett

összesen félmilliárd forint támogatás így egy újabb NER-közeli vállalkozó magánvagyonává vált,

és mivel a kúria már nem áll nyitva a széles nagyközönség előtt, gyanítható, az üdülőkomplexum a Fidesz „nagykutyáinak” kikapcsolódását fogja szolgálni.