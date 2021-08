Mészáros Lőrinc átszervezi cégbirodalmát

A felcsúti milliárdoshoz, Orbán Viktor miniszterelnök barátjához köthető vállalkozások száma ma már százas nagyságrendet tesz ki, most viszont eljött az ideje annak, hogy egyes cégek eltűnjenek a birodalomból

- írja az Mfor.hu.

A gazdasági portál úgy tudja, az átalakulás jegyében ugrik például szintet a Mészáros és Mészáros Kft. is, amely szeptember 30-ával zártkörű részvénytársasággá alakul át.

Az Mfor felidézi, hogy egy június 30-i döntés értelmében olvadt be a Kartali Vagyonkezelő Zrt. a Talentis Agro Zrt.-be, és egy ugyancsak június 30-ai döntés alapján olvad be a bodrogkeresztúri Dereszla Food and Spirit Kft. a helyi Dereszla Bortermelő és Értékesítő Kft.-be. Az Mfor megfogalmazása szerint „az egyesítés kézenfekvő döntésnek tűnik, mivel a beolvadó cég egy kishal az átvevőhöz képest.”

A Dereszla Bortermelőt még 2016-ben szerezte meg Mészáros agrárcége, a Búzakalász 66 Kft. A cég ma már több mint félmilliárdos forgalmat bonyolít le. A Dereszla Food and Spiritben két évvel később lett tulajdonos a Búzakalász 66. A 2014-ben létrehozott cég mára teljesen kiüresedett, érdemi gazdálkodást nem végez, 2020-ban pedig már egy forint árbevétele nem volt.

Az Mfor szerint az átalakulási folyamat részeként egy egykori Simicska-cég, a B-Reklám Kft. is eltűnik, pontosabban beolvad a NEO-MET Kft.-be. Előbbi vállalkozása főtevékenysége üzletviteli tanácsadás, a B-Reklám 301 milliójával szemben az átvevő társaság pedig 1,2 milliárdos mérlegfőösszeggel rendelkezik.

Az 1993-ban alapított társaság az Mfor szerint már évek óta nem végez bevételszerző tevékenységet: 2016-ban, 2017-ben és 2020-ban is nulla szerepel a bevétel soron. 2018-ban 60 millió, míg 2019-ben 5,5 millió forint folyt be a kasszába. 2019-ben és 2020-ban pedig több mint 10 millió forint veszteség volt a tevékenység eredménye. Ezzel szemben a Neo-Met nagyon szép eredményekkel zárta az elmúlt két évet, annak ellenére is, hogy értékesítésből ennek a cégnek sincs árbevétele, a leányvállalatoktól kapott osztalékokból él. Ennek köszönhetően 2019-ben a tiszta profit több mint 4 milliárd forint volt, 2020-ban pedig a 2 milliárdot haladta meg a nyereség.

A lap emlékeztet, hogy nem a B-Reklám az első korábbi Simicska-cég, melyet Mészáros Lőrinc beolvasztott a Neo-Metbe. Tavaly novemberben a PRO-A és PRO-B Kft.-k olvadtak be.

Az Mfor összegzése szerint tehát minden jel arra mutat, hogy a Mészáros Lőrinc több száz cégéből álló birodalmában némi racionalizálás kezdődött.