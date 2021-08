Jakab Péter szerint nem lehet lemondani a vidék magyarságáról, ha kormányra kerül, újratárgyalják a multikkal kötött szerződéseket

Aki a falusi emberek véleményéről lemond, az lényegében a kormányváltásról is lemondott

– fogalmazta meg az előválasztással kapcsolatban az egyik legfontosabb üzenetét Jakab Péter, a Jobbik elnöke, miniszterelnök-jelöltje az N1TV Exkluzív című műsorában.

A politikus egyébként több más témában is elmondta a véleményét, így beszélt arról is, hogy szerinte miért ő lenne a legalkalmasabb ellenzéki miniszterelnök-jelölt.

Jakab Péter szerint a legfontosabb kritérium az, hogy a jelölt a jelenlegi kormányt le tudja váltani, és képes legyen az országot kirántani az apátiából. A pártelnök szerint az ellenzék győzelméhez szükség van a bizonytalan szavazók megszólítására. Örömteli, hogy a Jobbik negyedév alatt negyedmillió embert tudott a bizonytalanok táborából megszólítani, és így tudott az ellenzék vezető erejévé válni – tette hozzá.

A kormányváltás alapvetően vidéken fog eldőlni

– szögezte le Jakab Péter, felidézve, hogy a főváros már kipróbálta az előválasztás intézményét, és meg is választottak egy főpolgármestert, Karácsony Gergelyt, akiről úgy gondolja, „jól végzi a dolgát, kézben tartja a Budapestet”. Viszont a kisebb településeken, a falvakban a Fidesz bitang erős még mindig, ott kell őket megverni – magyarázta Jakab Péter.

Ahol a Fidesz erős, ott kell nekünk is felnőni a feladathoz. És a számok azt mutatják, hogy a vidék Magyarországát a Jobbik tudja megszólítani. A fővárosból nem mindig látni, hogyan él a vidék magyarsága. (…) A vidék problémáját csak az értheti, aki ott él, és olyan problémákról beszélünk

– hangsúlyozta.

Jakab Péter szerint szegénység és félelem lett a 30 évvel ezelőtti rendszerváltásból, és a szegénység és a félelem útjáról kell rávezetni a szabadság és a jólét útjára az országot, erre az lehet a legalkalmasabb személy, aki nem volt részese az elmúlt 30 évnek. „Amikor új rendszerváltásról beszélünk, akkor új, valódi, hiteles emberekre van szükség. Én eddig még nem kaptam lehetőséget a választóktól a bizonyításra, most arra kérem őket, adják meg a lehetőséget, hogy elhozhassuk Magyarország számára a szabadságot és a jólétet” – mondta, hozzátéve, hogy az előválasztás másik fontos feladata, hogy olyan kormányfőt találjanak, aki egyben tart majd egy sokszínű koalíciót.

Alternatív választási rendszer kell

A jelöltek személyével kapcsolatban elsőként azt hangsúlyozta, hogy az ellenzéki pártok közös programmal vágnak neki a kormányváltásnak, így nem programbeli eltérések lesznek, sokkal inkább habitusbeli különbségek. Szerinte nem fontos, hogy nem ellenfelei egymásnak. Az ellenfelet mindig le kell győzni, de itt most nem legyőzni kell egymást, hanem kiegészíteni, és ez a sokszínű csapat sok értékes embert visz magával – fejtette ki a jobbikos politikus.

Arra a kérdésre, hogy mit tartana – jobbikos - sikernek az előválasztáson, elmondta, már az önmagában siker, hogy az előválasztás intézménye megvalósul. Lényegében egy alternatív választási rendszert kell az ellenzéknek megvalósítania, ami egy óriási logisztikai feladat. Másrészt Jakab Péter szerint az előválasztással egy nagyon fontos hazafias cselekedetet mutatnak meg az ellenzéki pártok, hiszen „képesek egymással az ország érdekeit nézve végre valahára kompromisszumokat kötni”. Beszélt arról is, hogyha az egója lenne számára a legfontosabb, akkor mind a 106 körzetben indítottak volna jelöltet, és azt mondták volna a választóknak, hogy a jobbikosok a legalkalmasabb jelöltek mindenhol.

Igazat akarok mondani az embereknek, ez pedig azt jelenti, hogy őszintén bevallom, a 106 körzetből 46 olyat találtunk, ahol nyugodtan, őszintén, és a felelősségem teljes tudatában mondhatom, a Jobbik által támogatott jelölt a legalkalmasabb arra, hogy legyőzze a Fideszt, és utána képviselje a választókat. S van 60 olyan választókörzet, ahol - ha igazat akarok mondani, és csak az igazsághoz ragaszkodom, akkor azt kell mondjam, más pártok jelöltjei alkalmasabbak, mint a mi jelöltjeink, ezért őket fogjuk támogatni. És ebben a hatvan körzetben, ahol én azt mondatam a jobbikosaimnak, hogy ’figyeljetek csak, nektek most hátrébb kell lépnetek egyet, meg tudjátok tenni ezt a hazáéért?’, azt mondták, ’Elnök úr, meg tudjuk tenni’. Azt mondtam, hogy igaz hazafiak vagytok, mert áldozatot hoztatok ezért az országért. Számomra ez egy óriási fegyvertény, és nagy büszkeséggel tölt el

– idézte fel a politikus.

Beszélt arról is, hogy az ellenzéken belül még mindig van egy logisztikai vita arról, hol érdemes megrendezni az előválasztást. „Vannak, akik azt mondják, hogy elég, ha csak a nagyvárosokra koncentrálunk, és felállítunk ott nagysátrakat, én pedig azt mondom, hogy nem lehet lemondani a vidék magyarságáról. Nem lehet lemondani a falvak magyarjairól, mert ahogy mondtam, a vidék magyarsága lesz a perdöntő” – szögezte le Jakab Péter, majd hozzátette, „fontos, hogy a falvakba is el tudjuk vinni az előválasztás sátrait, mert aki a falusi emberek véleményéről lemond, az lényegében a kormányváltásról is lemondott”.

Középpontban a vidéki emberek

Jakab Péter kiemelte, a vidék problémája elsősorban az elképesztő szegénység, a megélhetési válság, az egészségügy leépítése, hogy nincsenek háziorvosok, a nyugdíjak alacsonyak. Úgy fogalmazott, ha miniszterelnök-jelöltként valamilyen tételmondatot meg kell fogalmaznia, akkor az nem lehet más vidéki emberként sem, csak a vidék Magyarországának a felemelése, az anyagi biztonság, a jólét megteremtése. Ennek pedig az első lépése a kormányváltás – tette hozzá.

A Jobbik miniszterelnök-jelöltje elhibázottnak nevezte azt a gazdasági filozófiát, amely alapján az Orbán-kormány olcsó külföldi vendégmunkások behozatalával törnék le a magyarok bérét. Orbán Viktor az olcsó, én pedig a minőségi munkaerőre esküszöm, a minőséget pedig mindenhol meg kell fizetni a nyugati világban, és Magyarország a nyugati világ része – mondta.

Ahhoz hogy a megélhetési válságot fel tudjuk számolni, elkerülhetetlen a korrupció felszámolása – mutatott rá egy másik fontos programpontjára Jakab Péter. Elképesztőnek nevezte, hogy a magyar vállalkozóknak vissza kell osztani „a gengszter politikusoknak”, Boldog Istvánnak, Mengyi Rolandnak (mindkettő Fidesz – a szerk.) és még ki tudja, kinek 20-30-40 százalékot. Pedig ha ezt a pénzt fejlesztésre, modernizálásra, béremelésre tudnák fordítani a magyar vállalkozók, akkor a magyar gazdaság valóban szárnyalna. Kormányváltás után az első napon jelezni kell a csatlakozási szándékunkat az Európai Ügyészséghez, ennek nagyon fontos szimbolikája, és a jogi következménye lesz – mondta.

A multik sem maradnak ki

Megígérte azt is, hogy a kormányváltás után újratárgyaltatná a multikkal a stratégiai szerződéseket, mert ahogy haladunk Kelet-Magyarország felé, ezek a multinacionális vállalatok is megkülönböztetik a munkavállalókat. Már Borsodban kevesebbet keres egy munkavállaló, mint Heves megyében – mutatott rá. Az új stratégiai szerződések ne csak azt mondják meg, hogy milyen kedvezményeket kap az adott multi, hanem azt is, hogy az adott milyen ütemben kívánja felzárkóztatni a munkavállalók bérét.

Jakab Péter leszögezte, átfogó járulékcsökkentésre van szükség ahhoz, hogy a hazai kkv-k ki tudják termelni a nettó 200 ezer forintos minimálbért nem bruttó, hanem nettó 200 ezer forintra. Kitért arra is, hogy a Jobbik évek óta sorozza a javaslataival a kormányt, hogy az átlagalatti keresetűeknél engedjék el az szja-t, hagyjanak több pénzt a magyar családoknál, hogy tudjanak többet költeni, miből fogyasztani.

Milyen országból élünk, ahol kérdésként felmerül, hogy miből veszünk kenyeret. Olyan országban szeretnék élni, ahol a dinnye, a parizer nem luxus kategóriába tartozik

– magyarázta.

Arra a kérdésre, hogy vajon az érces, kemény hangnemével sikerül-e visszaadni a hitét az embereknek, úgy fogalmazott, 250 ezer bizonytalan esetében biztosan sikerült már. „Nagyon sokan keresnek meg azzal, hogy azt érzik, a politikai végre róluk szól, nem elvont kérdésekről, nem ideológiákról, nem szimbólumokról, nem zászlókról, hanem a hús-vér problémákról, amelyekre megoldást várnak az emberek, joggal. Azért fizetik be az adót, hogy az állam velük foglalkozzon és ne látvány szabadságharcokat, ne kamu forradalmakat vívjanak nem létező ellenfelekkel, hanem tegyék jóbbá a magyar emberek életét” – foglalta össze Jakab Péter.