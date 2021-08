Az Origo azt hazudta, hogy Márki-Zayék miatt gyerekek haltak meg, kifizette ezért a büntetést, és most újra erről hazudik

Egészen döbbenetes pokoljárás ez is. Még 2019 elején kezdett egy összehangolt lejáratókampányba a kormánysajtó Márki-Zay Péter ellen, nem is a személyét támadták, hanem a feleségét. Márki-Zayné Vincze Felícia évek óta otthonszüléseket vezetett le, és több cikkben is arra tett kísérletet az állami pénzből, megrendelésekből működő propaganda sajtó, hogy az ellenzéki politikus feleségét gyerekgyilkosnak állítsák be. Ez volt az első origós "cikk" címe, 2019. január 30-ról:

"Márki-Zay Péter felesége miatt halt meg egy újszülött"

Aztán persze a Mindenki Magyarországa Mozgalom vezetője pert nyert, 2021 februárjában jogerősen is az ő igaza mellett döntött a Fővárosi Törvényszék, és még 2 millió forintot is kellett fizetnie az Origónak a lejáratócikkek miatt. Sőt, a hodpress.hu azt is írja, hogy idén június 12-én meg is érkezett a sérelemdíj (bár, a helyreigazítás nem jelent meg).

Erre ma, augusztus 10-én

"Több csecsemő halálát okozhatta Márki-Zay Péter és feleségének közös bábapraxisa"

címmel jelent meg egy cikk az Origón. Tehát kimondta a bíróság, hogy hazugság, megfizették érte a sérelemdíjat, majd újrakezdték a hazudozást (és még csak arra sem vették a fáradtságot, hogy valami új motívumot kitaláljanak, a névtelen cikkekben ugyanazok a sztorik szerepelnek).

Ezek szerint így fog működni a KESMA, a kormányhű médiaholding a választási kampány során: újra és újra előveszik majd a régi lejárató lemezeiket, mivel azt remélik, hogy az állami apanázsból futja majd az újabb sérelemdíjak kifizetésére is.