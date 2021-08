(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

Az elmúlt hetekben új főszerkesztőt köszönthettünk a Vasárnap.hu propagandaportál élén. A lap számos vállalhatatlan, keresztényietlen és megbélyegző írásról híresült már el annak ellenére, hogy hivatalosan a keresztény értékek védelmére tör. Feltehetően az ilyen írásokból a jövőben sem lesz hiány. Az új főszerkesztő, Horváth Tamás egy, a jó érzésű polgárok számára visszatetszést keltő írással okozott már korábban botrányt. Egy korábbi, még a 888-ra írt cikkében, amely – hogy-hogy nem – azóta már nem elérhető, éltette az 1944 februári kitörés „hőseit”. Kitartás, éljen Orbán?

A Vasárnap.hu stílusában szakasztott mása a kormány propagandájának. A kirakatban keresztények, de tettekben gyűlölködnek. Kérdés sem fér hozzá, hogy az erőszakos Barabás vagy csak az irgalomban irgalmat nem ismerő Jézus közül kinek a nevét kiáltanák. A különbség a kormány propagandája és a lap szerkesztői gárdája között az, hogy az utóbbiak feltehetően komolyan gondolják ezt az avantgárd kereszténység-védelmet, és nem merő cinizmusból tűzték pajzsukra a keresztet.

Horváth Tamás, sajtótörténetileg megmosolyogtató interjúban köszönt be főszerkesztőként. A Mandiner valamikori énjéhez képest fájó, kádári-langymeleg beszélgetésben Horváth már-már szerelmi vallomással is felérő szavakkal méltatta korábbi főszerkesztő kollégáját, Vágvölgyi Gergelyt, aki épp a Mandinernél folytatja tovább főmunkatársként. Ebből az interjúból az is kiderül, hogy nemcsak nyilas katonákat tud éltetni Horváth Tamás, ha az idők szava azt kívánja, de cigányozni is jól tud, ha kell. Büszkén ecseteli ugyanis bátorságként, hogy ő még Gyöngyöspatára is elment forgatni, hogy „a” helyi cigányok mégis mire költötték azt a pénzt, amely a magyar bíróság szerint őket jogszerűen megilleti. „Lassan érdemes visszanézni” – teszi hozzá, immáron főszerkesztőként, hogy mire is költötték azt a pénzt, amelyre Mészáros Lőrinc egy pislantás alatt tenne szert két tendergyőzelem közben.

A korábbi, botrányt kavart cikke az EMIH közeli Tett és Védelem Alapítvány és Köves Slomó vezetőrabbi figyelmét sem kerülte el. Köves nem is finomkodott, egy szokatlanul erős hangú, „Tartsuk távol a fekáliát!” című cikkel hívta fel a figyelmet arra, hogy ez az írás vállalhatatlan, és ellenkezik a meghirdetett, antiszemitizmussal szembeni zéró toleranciával. Akkor üdvözölte, hogy a cikket a 888 szerkesztősége végül levette, ám a Tett év Védelem Alapítvány hangsúlyozta a lap felelősségét is, mert egy-egy ilyen cikk véletlenül nem kerülhet ki egy portálra. A szintén meglepően éles hangú tiltakozásban olyan mondatokat olvashatunk, mint: „Az ostromlott Budapest katonái nem az európai civilizációt védelmezték, hanem a Harmadik Birodalom még megmaradt részeit. Az Európa Erőd narratívát a korabeli náci és nyilas propaganda használta, aki ma is ezzel él, az ezt nem véletlenül teszi.”

Tehát a Tett és Védelem Alapítvány szerint Horváth Tamás nem véletlenül használ náci és nyilas propagandát. A kérdés már csak az, hogy Horváth előléptetése egy másik portál főszerkesztőjévé mit jelent a kormány elkötelezettségét illetően? Igaz lehet-e Köves Slomó felvetése, aki éles hangú cikkében aggasztó tendenciáról írt, amelyben megemlítette a kormányzati médiabirodalomban a Mi Hazánk politikusainak rendszeres szerepeltetését és Siklósi Beatrix kinevezését is a Kossuth Rádió élére.

Szkeptikus vagyok, és sok biztatót nem tudok mondani sem az EMIH-nek, sem a Tett és Védelem Alapítványnak. Ha a kormány annyira gondolja komolyan az antiszemitizmus elleni harcot, mint a kereszténységért folytatottat, akkor elég, ha az említettek csak a Ferenc pápával szembeni kormányzati dezinformációs kampányra tekintenek. Az is éppen elég aggasztó, hogy a Mandiner még csak mosdatni sem próbálta volna a Vasárnap.hu új főszerkesztőjét az idézett interjúban, mert rá sem kérdeztek a nyilasokat éltető írására. Úgy bújtak ki a szembenézés és a szembesítés újságírói kötelezettsége alól, hogy a beszélgetésnek azt a címet adták: „Megalkuvás nélkül képviselni az igazságot”. Már csak azt volna érdemes tisztázni, hogy a názáreti zsidó ács vagy a nyilasok igazságát óhajtja Horváth megalkuvás nélkül képviselni.