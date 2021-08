Újraindul a Szabadsajtó Klub! De vajon szabadabb lett-e magyar sajtó?

A nyári politikai uborkaszezon lassan véget ér és az olyan közéleti tévéműsorok is folytatják tematikus műsoraikat, mint az N1TV-n futó Szabadsajtó Klub. A népszerű műsor házigazdája továbbra is Gulyás Balázs lesz, aki nem változtat az eredeti felálláson és állandó vendégeivel, Tóta W. Árpáddal, Stumpf Andrással és Tompos Ádámmal próbálnak választ adni a felmerülő politikai, közéleti kérdésekre. A nyári szünet utáni első adás előtt Gulyás Balázs beszélt lapunknak az újra indulásról. Interjú.

Mielőtt rátérnénk a Szabadsajtó Klub nyári szünete utáni folytatására, beszéljünk előbb az előzményekről. Milyen tapasztalatok segíthetik a második évadot, illetve lesz-e valamilyen változás a műsorban, vagy a vendégek összetételében?

Komolyabb változást nem tervezünk. Az alapkoncepció az volt, hogy egy kicsivel komolyabban, mélyrehatóbban próbálunk a heti, aktuális politikai eseményeknek utánamenni. Azt a három témát választjuk ki az adott hétről, ami szerintünk a legfontosabb, vagy legérdekesebb lehet. Ehhez kerestünk és találtunk közreműködőket Stumpf András, a Válaszonline, Tompos Ádám a Magyar Hang és Tóta W. Árpád a HVG újságírójának a személyében. Az aktuális műsor végén aztán következik a körkérdés is az adott témában, amire félig viccesen fognak majd a vendégeink válaszolni egy-egy mondatban. Ők tehát továbbra is az állandó tagok, akikkel most a második évadot kezdjük meg augusztus 13-án.

Három meglehetősen különböző stílusú emberről beszélünk...

Igen. Ők hárman politikailag és habitusukban is különböznek egymástól. Az első évadban sokszor izzott is a levegő Tóta W. és Stumpf között. Tompos Ádám a legfiatalabb a csapatban, mégis neki jutott feladatul, hogy a heves vita során kissé letisztázza a véleményeket, de ő amúgy is egy nyugodtabb stílusú a többiekhez képest. Az aktuális témákat még nyilván nem tudni, de annyit már el lehet árulni, hogy a második éved első részében nem Stumpf András lesz a vendég, hanem Dull Szabolcs, aki mögött meglehetősen mozgalmas év áll.

Valóban sok minden történt vele és az általa korábban irányított Index.hu-val is...

Szabolcsot amúgy régóta szerettük volna meghívni a műsorba, most azonban sikerült és a Telex főszerkesztője helyettesítheti majd Stumpf Andrást, aki más elfoglaltságai miatt nem tud velünk lenni a nyári szünet utáni első műsor felvételén.

Gulyás Balázs Végh László/Magyar Hang

A nyári szünet miatt volt a leállás, amit szokás nyári uborkaszezonnak is nevezni, de ennek ellenére eléggé mozgalmas volt az elmúlt néhány hét. Például az LMBTQ törvény, a Pegasus-ügy és más egyéb közéleti témák tematizálták a közbeszédet. Tehát mennyiben volt ez most egy valódi politikai uborkaszezon?

A kérdésben megfogalmazott véleményt én is osztom. Nem igazán volt uborkaszezon ezen a nyáron. Még sokszor sajnáltam is, hogy most nincs Szabadsajtó Klub, ahol kibeszélhetnénk ezeket a valóban fontos ügyeket, de ezek a témák is felmerülnek majd.

A következő kérdés kissé provokatív lehet. Szabadabb lett a sajtó?

Véleményem szerint nem beszélhetünk ma Magyarországon szabad sajtóról. Vannak úgynevezett szekértábor médiumok, elsősorban a kormányoldalon, de van ilyen néhány az úgymond baloldalon is. Aztán van néhány szabad műhely, ami még létezik és próbál valahogyan fennmaradni több-kevesebb sikerrel. Meglátjuk, hogy ez mire lehet elég. Eljutnak ezek az üzenetek a kormányzati propaganda túlsúlya mellett azokhoz a választókhoz, akik keresik a hivatalostól eltérő álláspontokat. Ilyen értelemben hasonló a helyzet, mint a Kádár korszakban volt, amikor szintén sokan keresték és találták meg a pártállami struktúrától eltérő véleményeket. Tehát úgy vélem, most is ez van, és aki felelősen akar döntést hozni majd a választásokon, az bizonyosan nyitottan áll majd az alternatív, a független közlési formákhoz, mint amilyen például az N1TV-n futó Szabadsajtó Klub is. Az internet elterjedésével és az egyre fiatalabb választók megjelenésével ez talán most könnyebb lehet.

A szabad sajtó tekintetében tehát számíthatnak a különféle ellenzéki erők arra a több százezer fiatalra, akik most fognak először szavazni és akik számára az online térben való tájékozódás sokkal magától értetődőbb dolog, mint például az átlag Fidesz-szavazó számára?

Bár nyilván nem végeztem szociológiai tanulmányt, de a tapasztalataim alapján én a mostani helyzet egyik reménységének tartom, hogy ezek az érintett fiatal választók sokkal érzékenyebben reagálnak a társadalmi, a kulturális, a gazdasági és nem utolsó sorban a politikai eseményekre, mint korábban bármelyik választókorba lépett generáció.

Tehát úgy tűnik, tudatosabban fordulnak a "szabadsajtó” felé?

Amennyire én meg tudom ítélni, ez a tendencia erősödik. Persze ettől még nagyon nehéz helyzetben van a magyar sajtó kritikus része. Azonban jó azt látni, hogy egyre többen és nem is csak a fiatalabb korosztály, tudatosan keresik az alternatív közlési formákat.