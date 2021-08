A „gyakorlatias megközelítésű, hétgyermekes családanya” afgánok befogadását sürgeti

Az afgán menekültek befogadására sürgette a nemzetközi közösséget szombaton Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Von der Leyen Charles Michellel, az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnökével és Pedro Sánchez spanyol kormányfővel tett látogatást a nap folyamán a Madrid közeli Torrejón légitámaszponton működő, a dél-ázsiai országból evakuált emberek számára létrehozott fogadóközpontban.

A kiszolgáltatott emberek áttelepítése a legnagyobb fontossággal bír. Ez erkölcsi kötelességünk

– hangoztatta az Európai Bizottság elnöke. Mint mondta, a jövő heti G7 találkozó kiemelt napirendi pontja kell legyen, hogy a nemzetközi közösség által szervezett, törvényes és biztonságos bevándorlási utakat találjanak globálisan azon afgánok számára, akik védelemre szorulnak.

A német politikus az idei évre Afganisztánnak szánt 57 millió eurós humanitárius támogatás növelését is kilátásba helyezte. Mint mondta, hamarosan ismertetnek egy erre vonatkozó javaslatot. Kijelentette, hogy nemcsak azoknak kell segítség, akiket sikerült evakuálni, de azok számára is, akik Afganisztánban maradtak. Leszögezte egyben, hogy

a tálibok nem részesülhetnek az Afganisztánnak ígért uniós forrásokból, ha nem tartják tiszteletben az emberi jogokat,

így a többi között a nők és kisebbségek jogait.

Halljuk a tálibok nyilatkozatait, de mindenekelőtt a cselekedeteik által fogjuk megítélni őket

– húzta alá von der Leyen.

Sánchez közölte, hogy a bázison kialakított létesítményben nyolcszáz embert tudnak elhelyezni.

Uniós és tagállami tisztségviselők is elismerték ugyanakkor, hogy a legnagyobb akadály, amelyet le kell küzdeni az evakuálásban az, hogy az emberek be tudjanak jutni a kabuli repülőtérre, miután a radikális tálibok átvették a hatalmat az országban. Spanyolország például jelezte, hogy evakuációs járatain több üres hely is volt.

Von der Leyen ezzel összefüggésben elmondta, hogy az uniós küldöttség tagjai a Hamid Karzai repülőtéren folyamatosan próbálnak segítséget nyújtani „egy nagyon bonyolult helyzetben” az országot elhagyni kívánók számára.

A spanyolországi támaszpontra érkező emberek mintegy három napot töltenek helyben, mielőtt tovább küldenék őket az ország más térségeiben található befogadóközpontokba, illetve más tagállamokba.

Von der Leyen egyben megerősítette, hogy az EU operatív egyeztetéseket folytat Afganisztán új uraival, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez semmiképpen sem jelenti a tálibok elismerését. Mint mondta, ez mindenekelőtt az evakuálási folyamat megkönnyítését szolgálja.

Orbán Viktor Von der Leyenről és az új összetételű Európai Bizottságról azok megválasztása után tusványosi beszédében így fogalmazott:

Soros György jelöltjeit mindenhol elgáncsoltuk. Mindenhol. Megakadályoztuk, hogy ideológiai gerillákat helyezzenek a fontos európai intézmények élére, és a bizottság élére is egy gyakorlatias megközelítésű, hétgyermekes családanyát sikerült megválasztani.

(MTI nyomán)