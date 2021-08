Kormányinfó: jön a negyedik hullám, de maszkviselésről nincs szó

A szombati rendkívüli kormányinfón szóba került a koronavírus járvány is. Gulyás Gergely szerint Magyarországon van a legkedvezőbb helyzet, még közép-európai szinten is. Ugyanakkor a koronavírus-járvány negyedik hullámának jelei már nálunk is tapasztalhatók, el fog minket érni, ám a negyedik hullám el fog térni az első három hullámtól.

A védekezéshez szükséges intézkedések eltérnek majd, ugyanis a leghatékonyabb ezek közül az oltás. Jelenleg 5,7 millió magyar vette fel az első, 5,5 millió pedig mindkét oltást, a betegségből szerzett védettséggel így már 6 millió fölötti a védettek száma - magyarázta.

Gulyás Gergely közölte, ha valaki megbetegszik, de be van oltva, gyengébb lesz a lefolyása a vírusnak: ugyanakkor 500 beoltottból 1 lesz beteg a koronavírustól.

A kormány döntése értelmében a hatodéves orvostanhallgatók is felkereshetik az idős embereket, és olthatnak a helyszínen is, ugyanis továbbra is az a cél, hogy felkeressék azokat az időseket, akik még nem vették fel az oltást.

Az egészségügyben helyreállt a rendes munkarend a koronavírus-járvány miatti leállás után, és az oltásokhoz csak a szükséges kapacitásokat fogják felszabadítani.

Közel 8 millió vakcina áll a rendelkezésre, ebből még a negyedik oltás is összejöhet, magyarázta.

Augusztus végén - szeptember elején megkezdődik az iskolákban is a tömeges oltási kampány a 12 évnél idősebb gyermekek számára.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő pedig arról beszélt, hogy ősztől újabb médiakampány indul a vakcinák mellett.

Gulyás Gergely elbüszkélkedett azzal is, hogy a második negyedévben 17,7 százalékos volt a növekedés, ez nem várt siker. Így van esély arra, hogy év végén meglegyen az 5,5 százalék. Ez utóbbi azért fontos a kormányzat számára, mert így visszafizetik a gyermekes családoknak a 2021-ben befizetett szja egy részét.

Elmondta, hogy a nyugdíjprémium is rekordmagas lehet, elérheti a 60 ezer forintot.

Érdekesség még, hogy Orbán Balázs államtitkárt Orbán Viktor felemelte a Karmelita szintjére, így az egyik legjobban kitömött ún. felsőoktatási alapítvány, a Maecenas Universitas Corvinus Alapítvány kuratóriumi elnökéből politikai igazgató lesz.

Elemző: ha a Huxit egy politikai játszma a kormány részéről, akkor rettentően kockázatos Ahogy az ismert, az augusztus 20-ai ünnepi héten, miközben az ország az államalapításra és a Szent István-i örökség megünneplésére készült, az Orbán-kormány megkezdte a társadalom felkészítését a Huxitra, az Európai Unióból való kilépésre. Ezt a jelenséget egyelőre nehezen tudják hova tenni az elemzők is.

Kérdésre válaszolva többször is megerősítette Gulyás Gergely, hogy magyar kormány álláspontja világos, az ország érdeke az EU-tagság. Valamilyen furcsa logika szerint a Huxitról szóló kormányzati és kormányközeli megnyilvánulásokból is ez derül ki. Szerinte a modern kommunikáció része, hogy valaki megfogalmazza csalódását az európai csatlakozással kapcsolatban...

A helyreállítási alap kifizetéseivel kapcsolatban arról beszélt, hogy reméli, Brüsszelben a szabadságolások alatt mindenki kipihente magát, és lehiggadtak.

Nem került napirendre a kormányülésen a maszkviselés kérdése, erre a járványügy sem tett javaslatot.

Gulyás Balázs két kiszólást is megengedett magának. Szerinte sem hasonlíthatók az 56-os hősök a tálibokhoz, és lehet esztétikai vitákat folytatni az augusztus 20-ai szobrokról, amelyeknek a sorsa és ára számára sem ismert.