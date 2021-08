Politikai pedofília: most épp Novák Katalin használt ki kisgyermekeket a kampányához

Valamiért a kormánypárti politikusok minduntalan vissza-visszatérnek az óvodákba, bölcsődékbe, hogy mosolyogjanak, játszanak a mit sem sejtő, és még csak szavazati joggal sem rendelkező kicsikkel.

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter az udvaron játszó gyerekekkel beszélget a Móra Ferenc úti bölcsődében, Szolnokon 2021. augusztus 25-én. MTI/Mészáros János

Most épp Novák Katalin családügyi miniszter volt a soros, aki Szolnokon járt, és a város nőket becsmérlő szabadszájú macsó fideszes polgármesterével ment el a Móra Ferenc úti bölcsődébe. S persze ez annyira érdekes volt, hogy ment velük a közmédia fotósa - közpénzből. Szerencsétlen MTI-s szerkesztők is bajban voltak az így készült fotóval, és végül így mutatták be, hogy mit láthatunk a képen: "Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter és Szalay Ferenc polgármester az udvaron játszó gyerekekkel beszélget a Móra Ferenc úti bölcsődében, Szolnokon 2021. augusztus 25-én".

Az nem derül ki, hogy miről beszélgettek a kormánypárti politikusok a kicsikkel, esetleg a nemváltó műtétek veszélyeiről, vagy a kisgyerekes nők lekurvázásáról? Nem tudni. De a kérdés sokkal inkább az, hogy

MIT KERESNEK A FIDESZES POLITIKUSOK A BÖLCSŐDÉINKBEN,

és

KI KÉRTE, HOGY A GYEREKEINKKEL TÁRSALOGJANAK?

Politikai pedofília: nem ma kezdte a Fidesz

Emlékezetes, a 2018-as országgyűlési és a 2019-es önkormányzati választás kampányában

a kormánypárti politikusok, egészen Orbán Viktorig, olyan mélyen merítkeztek meg a politikai pedofíliában, hogy az még a Nemzeti Választási Bizottságnál is kiverte a biztosítékot.

A miniszterelnöknek 350 ezer forintos bírságot kellett fizetnie az elhíresült óvodai látogatása és videója után és közel ekkora bírságot szabtak ki Hoppál Péterre is, aki a kampánya során arról posztolt képeket, hogy gyerekeknek ad át ajándékot.

A teljesség igénye nélkül, Rogán László, Budakalász fideszes polgármestere óvodásokkal ölelkezett, Pánczél Károly fideszes országgyűlési képviselő kivezényeltette a szigetbecsei ovisokat, hogy előttük végezze el az első kapavágásokat az épülő óvoda területén.

2017-ben a csepregi ovisokat egy utca átadásakor, hideg időben térdeltették a betonon.

A szexbotrányába belebukott Borkai Zsolt fél éven belül másodszor is átadott egy futópályát úgy, hogy oda a szülők tudta és engedélye nélkül kivezényelték a kisiskolásokat is. Fercsák Róbert, Baja fideszes polgármestere pedig először bölcsődésekkel, később pedig ovisokkal pózolt.

Egy gyerek nem eszköz, nem díszlet, hanem jogokkal rendelkező állampolgár. Nem lehet kihasználni és politikai előnyökhöz jutni gyerekeken keresztül.

- írta a 2018-as országgyűlési választások kapcsán, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány. A civil szervezet még egy ötpontos szakmai segédanyagot is elkészített, de a Fidesz kampány irányítói válaszra sem méltatták.

A Hintalovon egyébként egyértelműen fogalmaz:

„Ne azért legyen benne egy gyerek egy kampányban, mert gyerek, hanem mert üzenete van, amit közvetíteni szeretne. Ha egy gyereknek nem a véleménye és tapasztalata számít, akkor az nem lehet más, mint kizsákmányolás.”

A gyermekjogi szakemberek egy 5 pontos ajánlást is megfogalmaztak, melyek útmutatóul szolgálnak a gyerekek közéletben játszott szerepéről és politikai kommunikációban való részvételéről.