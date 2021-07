Pszichológus: gyermekbántalmazás lehet, ha a szülő gyermekét agresszív politikai tüntetésre hurcolja

Mint megírtuk, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje annak ellenére is folytatja országjárását, hogy van, ahol láthatóan a sarki kocsmából érkeznek az ellene bértüntetők, vagy valaki úgy gondolja, több tonnás munkagéppel kell életveszélyesen fenyegetnie őt. Pénteken Jakab Péter Tapolca főterén tartott utcai fórumot a civilben mentőápolóként ismert jobbikos parlamenti képviselővel, Rig Lajossal, aki Veszprém megye 3-as számú választókerületében indul az előválasztáson - és a Fidesz most is készült egy provokációval.

Retteg a kormány: hőbörgő fideszes aktivistákat küldtek Jakab Péterre és Rig Lajosra Tapolcán A Jobbik miniszterelnök-jelöltje annak ellenére is folytatja országjárását, hogy van, ahol láthatóan a sarki kocsmából érkeznek az ellene bértüntetők, vagy valaki úgy gondolja, több tonnás munkagéppel kell életveszélyesen fenyegetnie őt. Pénteken Jakab Péter Tapolca főterén tartott utcai fórumot a civilben mentőápolóként ismert jobbikos parlamenti képviselővel, Rig Lajossal, aki Veszprém megye 3-as számú választókerületében indul az előválasztáson - és a Fidesz most is készült egy provokációval.

Ráadásul nem is akármilyennel: helyszíni információink szerint a Fidesz irodájából özönlött ki több tucat tüntető, köztük egy bohócjelmezbe öltözött személlyel.

A hangoskodó tüntetők között volt, aki csak simán kellemetlen állapotban volt, de akadt olyan is, aki gyermekeit sem kímélte a kínos szerepléstől.

A gyerekek ilyesfajta (ön)célú "felhasználásával" kapcsolatban lapunk megkeresett egy pszichológust, hogy megtudjuk, milyen károkat okozhat a kicsiknek, ha a szüleik önmagukból kifordulva üvöltöznek számukra érthetetlen trágárságokat, politikai jelszavakat, miközben egy rendőrsorfallal kell szembenézniük.

Az Alfahírnek nyilatkozó szakértő úgy látja, minden szülőnek joga van ahhoz, hogy világlátását, gondolkodását átadja gyermekének, azonban mindennek megvan a megfelelő helye és formája: ideális esetben ez nem egy erőszakos tüntetésen történik, ahol bohócnak öltözött emberek üvöltöznek egy rendőrsorfalon keresztül.

Pedig a pénteki, tapolcai utcafórumon pontosan ez történt: a Jakab Péter ellen tüntetők közül többen kiskorú gyermekeik kezét fogva ordibáltak az országgyűlési képviselőre.

Ez a helyzet minden kétséget kizáróan traumatikus hatással lehet a tüntetésre kivitt gyermekekre

- fogalmazott a pszichológus.

Több gyermekpszichológus az “óriások harcának” nevezi már azt is, ha a szülők között erőszakkal tűzdelt veszekedésre kerül sor, hiszen egy gyermek számára olyan erők és “hatalmas személyek” csapnak össze, akiket ha akarna sem tudna megállítani. Tapolcán egy ennél ezerszer szörnyűbb kontrollálhatatlan helyzetet tapasztalhattak meg a szüleik kezébe kapaszkodó gyermekek, akik számára az alapvetően pozitív asszociációkat keltő bohócruha látványa innentől a nyers agresszió gondolatát fogja előhozni.

Elmondta, a szülőről alkotott addigi ártatlan pozitív kép is megváltozhat, hiszen, gondoljuk azt naivan, hogy otthon nem üvöltöznek önmagukból kifordulva ezek az emberek.

Fotó: Béli Balázs/Alfahír

A tüntetésen azonban a legrosszabb arcukat mutatva ordítottak és erőszakoskodtak, egy gyermek számára pedig feldolgozhatatlan a szülőt ilyen mentális állapotban megfigyelni. Emellett a kisgyermekeknek rendőrsorfallal kellett szembenézniük, körülöttük több tucat ember mutogatott, skandált számukra érthetetlen trágárságokat, politikai jelszavakat.

"A trauma "legjobb" melegágyának tekinthető egy ilyen helyzet, hiszen olyan feldolgozhatatlan események történnek a gyermek körül, amelyeket nem tud befolyásolni, óriási félelmet keltenek benne, és a szülő biztos támogató szerepe sincs jelen"

- hangsúlyozta.

A szakértő szerint egy ilyen esemény után a poszttraumás stressz különböző jelei jelenhetnek meg a gyermekeken: regresszív viselkedés, szorongás, alvásproblémák, enuresis nocturna (ágybavizelés). A viselkedés fejlettsége egy már korábban meghaladott szintre eshet vissza, ahonnan pszichológusi segítség nélkül esetenként nagyon nehéz a visszatérés.

Ezek mellett elképzelhető az óvodai vagy iskolai viselkedés megváltozása, a kortárskapcsolatok beszűkülése, egyfajta teljes visszahúzódás.

A pszichológus kiemelte,

nem csak felelőtlenségnek, hanem a pszichológiai hatásokat figyelembe véve gyermekbántalmazásnak tekinthető a szülők részéről, hogy gyermekeiket agresszív politikai tüntetésre hurcolják, belekényszerítve őket egy olyan helyzetbe, amin sem változtatni nem tudnak, sem feldolgozni nem képesek azt.

Úgy véli, a politikai véleménynyilvánításnak számos lehetősége van, ha valaki önmagából kifordulva akar üvöltözni az "ellenséges párt" támogatóira, azt is megteheti, csak hagyják békén a gyerekeket!

Politikai pedofília: nem ma kezdte a Fidesz

Emlékezetes, a 2018-as országgyűlési és a 2019-es önkormányzati választás kampányában

a kormánypárti politikusok, egészen Orbán Viktorig olyan mélyen merítkeztek meg a politikai pedofíliában, hogy az még a Nemzeti Választási Bizottságnál is kiverte a biztosítékot.

A miniszterelnöknek 350 ezer forintos bírságot kellett fizetnie az elhíresült óvodai látogatása és videója után és közel ekkora bírságot szabtak ki Hoppál Péterre is, aki a kampánya során arról posztolt képeket, hogy gyerekeknek ad át ajándékot.

A teljesség igénye nélkül, Rogán László, Budakalász fideszes polgármestere óvodásokkal ölelkezett, Pánczél Károly fideszes országgyűlési képviselő kivezényeltette a szigetbecsei ovisokat, hogy előttük végezze el az első kapavágásokat az épülő óvoda területén.

2017-ben a csepregi ovisokat egy utca átadásakor, hideg időben térdeltették a betonon.

A csepregi ovisok egy népszokás miatt térdeltek a földön, de ennél sokkal nagyobb gondok is vannak a városban A Nyugat.hu közölte azt a fényképet, amely a felújított Alkotmány utca átadásán készült, és a hideg időben, a betonon térdeplő ovisok láthatók rajta.A cikk órák alatt körbejárta a fél országot, felháborodott kommentek ezrei küldték melegebb éghajlatra a gyerekeket a flaszteron fagyoskodásra kényszerítő felnőtteket.

A szexbotrányába belebukott Borkai Zsolt fél éven belül másodszor is átadott egy futópályát úgy, hogy oda a szülők tudta és engedélye nélkül kivezényelték a kisiskolásokat is. Fercsák Róbert, Baja fideszes polgármestere pedig először bölcsődésekkel, később pedig ovisokkal pózolt.

Egy gyerek nem eszköz, nem díszlet, hanem jogokkal rendelkező állampolgár. Nem lehet kihasználni és politikai előnyökhöz jutni gyerekeken keresztül.

- írta a 2018-as országgyűlési választások kapcsán, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány. A civil szervezet még egy ötpontos szakmai segédanyagot is elkészített, de a Fidesz kampány irányítói válaszra sem méltatták.

A Hintalovon egyébként egyértelműen fogalmaz:

„Ne azért legyen benne egy gyerek egy kampányban, mert gyerek, hanem mert üzenete van, amit közvetíteni szeretne. Ha egy gyereknek nem a véleménye és tapasztalata számít, akkor az nem lehet más, mint kizsákmányolás.”

A gyermekjogi szakemberek egy 5 pontos ajánlást is megfogalmaztak, melyek útmutatóul szolgálnak a gyerekek közéletben játszott szerepéről és politikai kommunikációban való részvételéről.