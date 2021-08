„Ezen a rendezvényen ott van minden iskola helye!”

Az idézett szöveg amely lehetne akár felszólítás is, Kovács Zoltán államtitkártól származik.

A szeptemberi „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás lebonyolításáért felelős kormánybiztos és most már a Nímród újság főszerkesztője is, az oktatási intézményvezetőknek küldött körlevélben, jelezte, a Fátyol Iskolaprogram (a kiállítás kabalakutyáját hívják Fátyolnak) részeként diákcsoportok jelentkezhetnek a rendezvénylátogatásra, amihez az iskolásoknak és a tantestület tagjainak ingyenes belépőt, valamint az állami MÁV-val szintén teljesen ingyenes utazást kínálnak.

Korábban „legalább egymillió” látogatót ígértek, így érdekes miért sunyítanak az ingyenes lehetőségről a „Fátyol Iskolaprogrammal

- hívta fel a figyelmet Facebook oldalán Dorosz Dávid arra, hogy a kiállítás honlapján nem szerepel Kovács Zoltán kormánybiztos levelének bejelentése.

A Párbeszéd politikusa szerint mivel a MÁV nem szerepel a rendezvény szponzorai között sem, így az „ingyenes utazás” biztosan tovább terheli a vadászkiállítás már eddig is 70 milliárd forintos költségvetését.

Facebook/egy a természettel

Tény, hogy eddig jelentős társadalmi visszatetszést eredményezett a rénszarvasokat Svédországban helikopterről levadászó KDNP-s elnök Semjén Zsolttól származó vadászati kiállítás megrendezése. Sőt, egyes szakmai hozzászólások is arra mutatnak rá, hogy a vadászat szellemiségével, a természet tiszteletével alapvetően ellentétes az a fajta kormányzati szintre emelt felhajtás, amely a kiállítás megrendezését jellemzi. Ilyen volt a számolatlanul utalt közpénz, amelynek csak az egyik eleme volt a gigantikus szarvasaggancs kapu vagy a kommunikációra szánt milliárdok. Ez is lehet az egyik oka, hogy egymillió érdeklődő híján iskolásokkal próbálják kozmetikázni a látogatottságot. Tovább ronthatja a kiállítás iránti érdeklődést, hogy a rendezvénnyel egy időben szeptember 27. és október 14. között Abu Dhabiban is rendeznek egy vadászati kiállítást, amit a világ, a Közel-Kelet és Afrika legnagyobb vadászati seregszemléjeként hirdetnek.