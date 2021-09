Esős időben is több százan várták Jakab Péteréket Nyíregyházán

Több százan jelentek meg Nyíregyházán a Fazekas János téren, ahol Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje, valamint Lengyel Máté és Gyüre Csaba képviselőjelöltek fogadták személyesen az érdeklődőket. Az országjárás keretében szervezett szerdai utcafórumon az esős idő ellenére kisgyermekes családok, kamaszok és nyugdíjasok hallgatták meg a jobbikos politikusok beszédeit, majd – szokás szerint – kötetlen formában beszélgetni is lehetett velük.

A Jobbik elnöke beszéde elején két dologgal példázta a kormánypártok valóságtól való elrugaszkodását: az egyik, hogy Orbán Viktor miniszterelnök már ki sem megy az emberek közé, a másik, hogy Jakab szerint ők már tényleg azt várják, hamarosan nyugat-európai emberek fognak ide jönni a jobb élet reményében, holott - mutatott rá - aligha tetszene nekik egy nettó 200 ezer forintos fizetés.

Ők nem ismerik a valóságot, mi viszont igen. Márpedig csak az tudja jobbá tenni a magyarok életét, aki tudja, hogyan élnek!

Jakab Péter szerint nem fair, hogy egy nyírségi ember feleannyit ér mint egy budapesti, ahogyan az sem, hogy egy magyar ember kevesebbet ér, mint egy nyugati. A miniszterelnök-jelölt többek között arról beszélt, a nyugdíjak magasabb arányú emelésére, valamint a férfiak 40 év munkaviszony utáni nyugdíjazására van szükség, mert

a férfiak jelentős hányada már a nyugdíjas kort sem éri meg.

De gond van az egészségügyben is, ahol az alacsony bérekre és a rossz munkakörülményekre panaszkodnak, ahogyan a fiatalok is csupán évtizedes adósságcsapda árán tudnak önálló életet kezdeni – sorolta, a mellette lévő iskolára mutatva hozzátéve, hogy a gyermekeket pedig negyvenfős osztálytermekbe zsúfolnák be, ahol fáradt tanárok próbálják tanítani őket. Pedig utóbbi helyett – jegyezte meg - kiscsoportos foglalkoztatásra van szükség, ahol a gyermekek megtanulnak gondolkodni, problémákat megoldani, és így képesek lesznek akár felismerni azt is, ha egy kormány át akarja őket verni.

A jobbikos politikus szerint Magyarország Kelet-Közép-Európa Svájca lehetne, ha tisztességes kormány vezetné, ami nem lopja el a pénzt azt az emberek elől. De ehelyett 28 ezer forint a minimál nyugdíj, amit Jakab szerint egyszerűen kimondani is szégyen.

Mint mondta, nemrég megkérdezett egy szabolcsi polgármestert arról, mennyire érezték meg a koronavírus-járvány okozta gazdasági válságot, mire a településvezető azt mondta, hogy semennyire, mert 30 év alatt már megszokták a válságokat. Jakab szerint ez egy olyan állapot, amin sürgősen változtatni kell, és az ellenzéki összefogásra pont azért van szükség, hogy lehetőség legyen kormányt váltani.

Kijelentette: soha többé nem követik el azt a hibát, hogy csak a legerősebb ellenzéki párt akarjanak lenni ahelyett, hogy összefogva másokkal kormányváltást érjenek el.

A fideszesek is uniós forrásokkal dicsekednek

Lengyel Máté, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1-es számú választókerületének jobbikos indulója szerint a fideszes propagandisták sem saját eredményeikről tudnak beszámolni, hanem 99 százalékban uniós forrásokra hivatkoznak (ez annak fényében is érdekes tény, hogy a kormánypártok körében egyre többször beszélnek az Unióból való kilépésről – a szerk.)

Kritikaként fogalmazta meg, hogy a Fidesz-kormány a rossz gazdasági helyzet miatt kivándorolt szabolcsi magyarok helyére olcsóbb külföldi munkavállalókat hív az országba, akiknek Nyíregyházán még több száz fős munkásszállót is építene. Ez ellen ők határozottan tiltakoznak - tisztázta.

A jobbikos politikus szerint ennél sokkal fontosabb a magyar fiatalok itthon tartása, de ehhez megfelelő béreket és lakhatási lehetőségeket kell nyújtani - például olyan bérlakás-építési programmal, amit a Jobbik évek óta javasol, de a Fidesz rendre leszavaz.

Hangsúlyozta: Nyíregyháza válságát mutatja az is, hogy az elvándorlás miatt lakosságszámban visszaesett az 1990-es szintre, ráadásul két olyan fideszes képviselője van a térségnek, akik nem helyiek - az egyikük konkrétan a fővárosban él (ő Szabó Tünde sportért felelős államtitkár).

Lengyel Máté szerint az önkormányzatoknak vissza kell kapniuk önálló jogköreiket, és rendelkezniük kell olyan anyagi tartalékokkal, hogy ha egy kilométer utat le kell aszfaltozniuk, akkor arra önerőből képesek legyenek - ez szerinte ma Nyíregyházára nem igaz.

Legalacsonyabb bérek, legmagasabb munkanélküliség

Gyüre Csaba országgyűlési képviselő, az előválasztáson a megye 2-es számú választókerületében induló jobbikos jelölt szerint valódi rendszerváltásra van szükség az országban, mert mindent elsikkasztottak, az embereket pedig csak hitegetik és átverik.

"Ez a Kész Átverés Show kormánya"

Kiemelte: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legalacsonyabbak a bérek és a nyugdíjak, míg itt a legmagasabb a munkanélküliség, de itt épül a legkevesebb lakóingatlan, és ezek után nem meglepő módon innen vándorol el a legtöbb ember is.

A fideszes képviselők mégsem tesznek ez ellen semmit

A jobbikos politikus úgy látja, amíg ez a kormány van hatalmon, addig nem lesz semmilyen változás a térségben. Az egész országot behálózó korrupcióval kapcsolatban pedig azt mondta, míg Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Unió legkorruptabb országává tette hazánkat, addig ha ez a parlamentben szóba kerül, ő csak a képviselők szemébe nevet.

Gyüre Csaba arról beszélt, Jakab Péter miniszterelnök-jelölti támogatottságának magas szintjét mutatja, hogy nemrég egy roma férfi azzal állította meg őt az utcán, hogy Jakabot a melósok védőszentjének tartják. Gyüre Csaba úgy vélte, ilyen az, amikor valakit nem vakít el a kormánypárti média napi szintű hazugsága.