Taktaharkányi évnyitó: csak kiválasztott gyermekek és szüleik vehettek részt az eseményen

Mint ahogyan arról tegnap beszámoltunk, a fideszes Dr. Szemán Ákos által 2014 óta vezetett Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település, Taktaharkány lakói arra ébredtek, hogy rendőrök érkeztek a faluba és rövid idő alatt átjárhatatlanná változtatták az utcákat a helyi Apáczai Csere János Általános Iskola 500 méteres sugarú körében. Hogy miért? Mert Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, Koncz Zsófia országgyűlési képviselő, Rétvári Bence, Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár ünnepélyes tanévnyitóra, illetve egy sportcsarnok átadására érkezett a községbe.

Az esemény tudósításán kívül kollégánk, illetve az N1TV riportere többek között a beígért és rendre elmaradt pedagógusbér-emelésről érdeklődött volna Káslernél, azonban egy, a rendőrök gyűrűjében intézkedő kormányzati bennfentes azt mondta, egészségügyi okokra hivatkozva nem mehetnek be a rendezvény területére, majd azt közölték, mivel ez egy zártkörű rendezvény, kizárólag meghívottak vehetnek részt az évnyitón, így végül ezúttal is csak a köztévé stábja forgathatott az eseményen.

Ha már forgatás: az N1TV riportjából kiderült, a helyiek is furcsállták, hogy a gyerekek nem mehettek iskolába, azt viszont még inkább, hogy a legtöbb szülővel közölték, nem mehet el gyermekével a tanévnyitóra.

Kásler miniszter úrral készítenének interjút? Maguk nincsenek fenn a listán! Kásler miniszter úrral készítenének interjút? Maguk nincsenek fenn a listán!

A történetet még szebbé teszi, hogy ráadásul csak - valamilyen szempont alapján - kiválasztott gyermekek vehettek részt az ünnepségen.

"Szégyen, hogy egy ilyen felhajtást rendeznek egy egyszerű sportcsarnok átadásáért, lezárják az egész falut, megbénítják a közlekedést. Nevetséges" - fogalmazott a taktaharkányi Demján János, hozzátéve, hogy ha olyan bátor emberek, akkor nem kellene félniük.

A helyi lakos elmondta, nem is értette, hogy a gyerekek reggel miért nem mentek iskolába, azt hitte, rendkívüli szünet van.

"Ezek szerint tényleg az van, nehogy megtámadják az iskolás gyerekek az államtitkár urakat"

- mondta.

A települést egyébként olyannyira lezárták, hogy az iskola épületéig és az újonnan átadott sportcsarnokig, ahol a tanévnyitót tartották, a kordonoktól ellátni sem lehetett, így kollégánk, illetve az N1TV riportere kénytelen volt Kásler Miklós értékes gondolatait online közvetítés segítségével, egy rendőrkordon közelében végighallgatni.

Jézsó Gábor, Borsod Abaúj Zemplén megye 6-os számú választókerületének összellenzéki képviselő-jelöltje elmondta, a napokban több taktaharkányi ismerőse is megkereste, hogy mind gyerekek, mind pedig szülők közül valóban voltak, akik nem mehettek el a tanévnyitóra.

Azt gondolom, hogy az iskolába ilyen szinten nem szabad bevinni a politikát, főleg ezt az arrogáns politikát nem. Egy tanévnyitónak arról kellene szólnia, hogy minden iskolába járó gyermek és szülő együtt vehessen részt, motivációt, új erőt kaphassanak az elkövetkezendő tanévhez. Ma nem ez történt

- fogalmazott Jézsó.

Brenner Koloman, a Jobbik oktatási szakpolitikusa szerint rémisztő, hogy egy országos tanévnyitó arról szól, hogy a politikusokat bújtatják és elzárják az emberek elől.

A magyar néppárt országgyűlési képviselője úgy véli, ez az eset is jól rámutat arra, hogy az egypárti túlhatalmat kiépítő Fidesz kormányzásának 12. évében már teljesen elszakadt a valóságtól és a magyar emberektől. A falak mögé rejtőző gőgös fideszes nagyurak olyasfajta mentalitást mutatnak, amely a bukásra ítélt rendszereket idézi.

Az Országgyűlés jobbikos alelnöke bízik benne, hogy jövőre felálló a nemzeti egységkormány megmutatja, hogy a magyar embereket másképp is lehet szolgálni.

Megkerestük telefonon Taktaharkány fideszes polgármesterét, akit 2018-ban a belügyminiszter a Köz Szolgálatáért Érdemjel ezüst fokozatában részesített. Szemán Ákos egyébként 2008-tól a Fidesz Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Választmányának tagja, a szerencsi szervezet alelnöke, valamint 2014 óta a Taktaharkányi Sportegyesület elnöke is.

A kormánypárti honatyától azt akartuk megtudni, pontosan miért nem engedték be kollégánkat az eseményre, de a polgármester is csak a zártkörű rendezvényre hivatkozott és arra, hogy volt egy meghívotti lista, aki pedig nem szerepelt rajta, az nem mehetett be.

Arra a kérdésünkre, hogy nem tartja-e túlzásnak, hogy az egész települést kordonokkal zárták el, a kormánypárti településvezető úgy válaszolt, hogy nem volt minden lezárva, a rendőrség csak a parkolást és a behajtást biztosította.

Mint megírtuk, sokan kiszorultak a tanévnyitóról, így hát kíváncsiak voltunk, ki, és mi alapján választotta ki, hogy mely gyermekek vehettek részt az évnyitón. Szemán elmondta,

"az önkormányzat nem fenntartója az iskolának, csak tulajdonosa az épületnek, ezért ehhez nekünk nincs közünk."

Hozzátette, ezt a tankerület kompetenciája, nem az övék.

Végül az is érdekelt minket, hogy kapnak-e majd igazolást azok a diákok, akik nem jutottak be az iskolába az első tanítási napon. Szemán közölte, biztos benne, hogy igen, de azt kérte, hogy ezzel kapcsolatban is szintén a tankerületnél érdeklődjünk.

Korábbi információink alapján úgy tudtuk, hogy Pintér Sándor belügyminiszter is részt vesz az eseményen, ám ő nem jelent meg, cikkünk írásakor ezt még nem tudhattuk biztosan.