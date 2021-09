Hegedüs Péter: a pénzek kézen-közön, a túlárazott közbeszerzéseknél tűnnek el

A Hajdúböszörmény központú Hajdú-Bihar megyei 6. választókerületben a Jobbik Hegedüs Pétert, Balmazújváros független, civil polgármesterét támogatja az őszi ellenzéki előválasztáson. Hegedüst azok után választották meg időközi választáson a hajdúsági város élére, hogy Veres Margitot, a Fidesz által támogatott korábbi polgármestert 2018-ban jogerősen öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, ám a hazai jogszolgáltatásra jellemzően a korrupt politikus azóta sem vonult be a rácsos pihenőre. Hegedüs később a soron következő, „normális” polgármester-választást is megnyerte, most pedig ellenzéki jelöltként szeretné megmérettetni magát az országgyűlési képviselői székért.

Hegedüs lapunknak azt mondta, a térségben a legnagyobb kihívás a korrupció felszámolása. Mint fogalmazott,

Hajdú 6-osba pénzeső érkezik, csak nem megy tovább.

A civil politikus szerint az a cél, hogy az a rengeteg pénz, ami eltűnik, az egyszer megjelenjen. Ismertette, Debrecen közelsége miatt a munkalehetőségek adottak, viszont

egy agglomerációs infrastruktúrára, hogy munka után az emberek kényelmesen hazamehessenek pihenni, arra nagyon nagy szükség lenne.

Úgy vélte, a kormányzatnak vissza kellene adni azokat a pénzügyi forrásokat, amik ahhoz szükségesek, hogy a településeket rendben tarthassák, és olyan lakóhelyek alakulhassanak ki egy Debrecenhez közeli helyen, ami méltó megélhetést biztosít az emberek számára.

Hegedüs Péter feljelentései nyomán számos alkalommal indult nyomozás korrupciós bűncselekmények miatt Béli Balázs / Alfahír

Eltűnnek pénzek – sommázta röviden, majd példaként említette a hajdúnánási 600 millió forintos játszóteret, hozzáfűzve, ebből a pénzből „palotát lehetne építeni”. Hegedűs rámutatott, a pénzek „kézen-közön, a túlárazott közbeszerzéseknél tűnnek el”, és tapasztalata szerint ez úgy működik, hogy

valaki tesz egy kellően alacsony ajánlatot, majd amikor elnyeri, elkezdi felfelé húzni a költségeket.

A civil városvezető kérdésünkre ezt mondta, a nyomozó hatóságok a korrupciós ügyekben is képesek tenni a munkájukat, csak lassan. Példaként említette a balmazújvárosi közétkeztetési koncesszió esetét, melyet a korábbi fideszes önkormányzat szavazott meg, és mellyel évi 100 millió forintos kárt okoztak a balmazújvárosiaknak. Ebben tettek egy feljelentést, melyet idén év elején a rendőrség bűncselekmény hiányában vissza kívánt dobni, az ügyészség viszont a nyomozás folytatását rendelte el ügyészi felügyelet mellett. Hegedüs szerint az a fontos, hogy

megalapozott feljelentést kell tenni, minden részletet le kell írni, a rendőrségnek mindent „a szájába kell rágni”.

Összességében a Jobbik által is támogatott civil jelölt úgy véli, lehet haladni, minden nap egy lépést lehet tenni, és

ha így dolgozunk, akkor teljesen mindegy, hogyan hátráltatnak bennünket, mert ez a térség is teljesen önfenntartó, az unióból érkező pénzek pedig pluszok lettek volna Magyarország számára.

A választókerület két városában, Hajdúböszörményen és Balmazújvárosban csütörtök este tartott utcafórumon Jakab Péter, a Jobbik elnöke és miniszterelnök-jelöltje ugyancsak a korrupció elleni fellépés fontosságát hangsúlyozta. Felelevenítette, a Magyar Nemzeti Bank szerint egy átlag magyar családnak 16 millió forint megtakarítása van. „Ha nincs meg ez a pénz, akkor valószínűleg ellopták” – mondta Jakab. Hozzáfűzte, a koronavírus-válság alatt kérték a bértámogatást a bajba jutott vállalkozóknak, az álláskeresési járadék kibővítését, hogy aki elveszíti munkáját, annak legyen ideje újat keresni, valamint amikor követelték a családi pótlék megemelését, akkor Orbán azt mondta: „nincs ingyen pénz!” Emlékeztetett, Orbán Viktor a rádióban korábban azt mondta, őt is megérintette a válság, mert bérből és fizetésből él. Csakhogy – mutatott rá – az Orbán család hét év alatt 15 milliárddal lett gazdagabb, ami havi 180 millió forint.

„Ennyi lenne a bér és fizetés Orbánéknál? Meg lehet dolgozni ennyi pénzért? Dehogy lehet! Ellopni el lehet!” – mondta, majd hozzáfűzte:

Tényleg bérből és fizetésből él: a tietekből!

Felidézte, elvettek 3000 milliárd forintnyi nyugdíj-megtakarítást, a szolgálati nyugdíjat, a cafetériát, a lakáskasszát, a túlórapénzt, a szabadnapot is.

Hajdúböszörményben is sokan voltak kíváncsiak Jakabra és Hegedüsre Béli Balázs / Alfahír

Elárulta, fórumaira néha szoktak jönni „fideszes gyerekek bohóckodni, hangoskodnak, jól érzik magukat”, ami után meg szokta kérdezni tőlük, hogy miért szavaznak még mindig a mostani kormánypárta. Erre a válasz sosem a „jók a bérek”, „jó a nyugdíjrendszer” vagy „ilyen jó sosem volt az egészségügyi ellátás”, hanem helyette „az Orbán úr már biztos eleget lopott” a válasz.

Szerintem meg Orbán úr soha nem fogja azt mondani, hogy elég volt!

– mondta az ellenzéki kormányfőjelölt.

Ha valaki kirámolta a kamrát, annak irány a kóter, aztán fizessen meg mindenért! – nyomatékosította Jakab, majd hozzátette, akkor jut pénz bérekre meg nyugdíjakra. Úgy látja, a magyar állam Európában az egyik legdrágább, ennek ellenére még sincsenek jó közszolgáltatások, nincs jólét, csak 70 milliárdos vadászati kiállítás, 150 milliárdos atlétikai stadion meg 500 milliárdos kínai egyetem kínai hitelből, valamint 1700 milliárdos Budapest–Belgrád vasútvonal, amit „kínai hitelből építenek kínai melósokkal, ha Lölő rádob 1-2 százalékot, már abból milliárdos lesz!” – hangsúlyozta Jakab.

Közben jólét nincs – vélte az ellenzéki vezető –, mert azt ki kell írni a plakátra, ami miatt „Ausztriában körberöhögnek bennünket, mondván, mi ezt érezzük a pénztárcánkon, ne nevettess!”

Nem fogjuk elfelejteni, kik tették tönkre ezt az országot, kik vették el a földeket, a gyárakat, az egyetemeket, a gyermekeinket, az egészségünket, az életünket, a hazánkat, és nem fogunk elfelejteni törleszteni sem! – ígérte Jakab.

Jakab: a választó a főnök, a politikus a beosztott Béli Balázs / Alfahír

Harminc évvel ezelőtt a nagy rendszerváltók jólétet és szabadságot ígértek – emlékeztetett Jakab, majd hozzátette: eltelt harminc év, és pont ez a kettő nincs! Megígérte, meg fogja fordítani azt a fideszes alapvetést, hogy a politikus a főnök és a választó a beosztott. „Kedves munkaadóim, jelentem, a munka első felét elvégeztük, az ellenzéki összefogás megszületett” – közölte, majd felhatalmazást kért az összegyűltektől, hogy összecsaphasson Orbánnal, ezért azt kérte, a szeptember 18. és 26. közti előválasztáson támogassák őt miniszterelnök-jelöltként és Hegedüs Pétert képviselőjelöltként.