Építés helyett csak tovább rombolták a rendvédelmi pályát

Gyakorlatilag semmi nem változik a rendvédelemben, hiába látszik a napnál is világosabban, hogy a rendkívül magas mértékű pályaelhagyás és a valamikori túljelentkezés helyett tapasztalható embervadászat az alacsony bérekre és a rossz munkakörülményekre, valamint a szétvert életpályára vezethető vissza.

Lapunk is több cikkben foglalkozott már azzal, hogy egy kezdő rendőr 160 ezer forint körüli nettó fizetéssel számolhat, igaz, ez nem csak rájuk vonatkozik, hanem a szintén komoly fizikai és mentális megterhelés alatt álló tűzoltókra is. Ahelyett azonban, hogy a kormány bérrendezést hajtott volna végre az elmúlt évtizedben, még a szolgálati nyugdíjat is megszüntette, pedig ha más nem, az motiváló erővel bírt a szolgálatra jelentkezők számára.

Nemrég a Zsaruellátó nevű Facebook-oldalon jelent meg egy írás arról, hogy egy rendőrnő 23 év után leszerelt, mert már nem bírta tovább folytatni az egyébként szeretett hivatását.

„De a rendszer... a hozzánk állás... a rendőri hivatás ellehetetlenítése... a meg nem becsülés (minden téren!)... hogy annyit nem számítunk a rendszerben, mint a legócskább szék az irodában..., hogy semmi pluszt nem kapunk évek óta, de a terhek folyamatosan nőnek... a statisztika szemlélet... hogy úgy éreztem, hogy a rendőrség a csontomig lerágja a húsomat, és ezért cserébe vajmi keveset ad vissza... és még hosszan sorolhatnám a problémákat. Rendszerszintű probléma van a cégnél. Akármit is mondanak magasabb szinteken. Kevesen vagyunk... egyre kevesebben... a terhek pedig nőnek!” - írta a posztban.

Az Alfahír megkeresésére az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának alelnöke, dr. Lukács László György azt mondta, hiába próbálja kozmetikázni a rendőrség állományi problémáit Orbán kormánya, attól még az a valós helyzet, hogy a rendvédelmi pálya hosszú távon nem elég vonzó a benne dolgozóknak.

Emlékeztetett arra a Belügyi Érdekegyeztető Tanács által készített reprezentatív felmérésre, miszerint a belügyi és rendvédelmi dolgozók 70 százaléka fontolgatta már a felmondást.

„Orbánéknak 11 évük volt arra, hogy érdemben javítsanak a rendőrök helyzetén, anyagi megbecsültségén és munkakörülményeiken. A jelenlegi számok azt igazolják, hogy ebben kudarcot vallottak. Ez azért is szomorú, mert a koronavírus-járványt kísérve láthatóan elszaporodtak a bűncselekmények, főként a vagyon elleni cselekmények.”

- fogalmazott a jobbikos politikus, hozzátéve, hogy a romló közbiztonságot a vidéki lakosság már elkezdte érezni a bőrén, ezért kifejezetten nagy szükség lenne a megfelelő rendőri létszámra, amelynek hiánya a vidéki rendőrségeken kifejezetten komoly probléma.

A törvényes rend pártján álló Jobbik elkötelezett a dolgozók béreinek emelése mellett – jelentette ki a bizottság alelnöke, jelezve, hogy a Jobbik szerint a személyi állomány egzisztenciális helyzetének és szolgálatellátási feltételeinek azonnali, radikális javítása szükséges. Ez többek között azt jelenti, hogy meg kell emelni a 2008 óta befagyasztott illetményalapot, és olyan illetményrendszert kell kialakítani, amely követi a bérszínvonal-emelkedést.

Lukács László György rámutatott arra is, hogy a rendőrséget az önálló határőrség visszaállításával tehermentesíteni kell a migráció miatt növekvő határvédelmi feladatok alól.

„A rendőröknek falvaink, városaink biztonságának megőrzése lesz az elsődleges feladata, míg a határőrség fogja biztosítani határaink hatékony védelmét. A rendpárti Jobbikban bátran bízhatnak a rendvédelmi dolgozók, és az utóbbi időben elszaporodó bűncselekményeket észlelő magyar lakosok is”

– mondta a képviselő.