Siklóson tartott országjáró utcai fórumot Jakab Péter pénteken. A Jobbik miniszterelnök-jelöltje együtt fogadta a helyi lakosokat Alpár György civil ellenzéki jelölttel, Drávaszerdahely polgármesterével.

A Jobbik elnöke az összegyűlt emberek előtt részletezte a párt különböző gazdaságpolitikai terveit, többek között a családi pótlék 100 százalékos emelését, amit egy gyermeknevelésre fordítható családi kártyán kapnának meg az érintettek.

Béli Balázs/Alfahír

Jakab bírálta, hogy a kormányzat a Pegasus nevű kémprogrammal ellenzéki szereplőket hallgatott le, sőt a részletek szerint - tette hozzá - már a magánéletet is sérthetik a hálószoba felé közeledő „szájerjózsiék”.

Szóba hozta azt is, hogy olykor kritikák érik a heves hangvételű parlamenti felszólalásai miatt, ő azonban úgy látja, ez a nemzet harminc éve alszik, és vannak olyanok is, akik szerint még így is beszélhetne keményebben.

Közölte: Orbán Viktor miniszterelnök soha nem fogja abbahagyni a lopást, mert a tolvajt csak akkor lehet megállítani, ha kezét törik.

„De mi lenne, ha végre egyszer nem a biztos rosszat választanánk, mert azt már megszoktuk?”

- tette fel a kérdést.

Alpár György, a Baranya megye 4-es számú választókerületében induló jelölt a fórumon megjelentek előtt azt mondta, 15 éves polgármesteri múltja alatt már bizonyította, hogy van tapasztalata a közigazgatásban, most azonban eljött az idő arra, hogy országgyűlési képviselőként is kipróbálja magát, mert

úgy látja, bajba került a haza, bajba került a térség.

Alpár György Béli Balázs/Alfahír

Azt mondta, ez motiválja arra, hogy hajlandó legyen bárkivel konfrontálódni, aki ezért a sorsért felelős.

Alpár György olyan vezetőnek tartja magát, aki már bizonyította, hogy sikeresen tud települést vezetni, ezért kérte a szavazók támogatását az előválasztáson is a 174 településből álló választókerületben.