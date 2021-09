Megfigyelik, lehallgatják: Jakab Pétert továbbra is pártállami módszerekkel követi a kormánysajtó

"Üdv újra a pártállamban. Még pár hónapig."

Jakab Péter többek között ezzel kommentálta, hogy a kormánysajtó ismét leközölt egy titokban készült felvételt a kampánykörútjáról. Ezen olyan óriási dolgot mutattak meg, hogy Jakab Péter többedmagával kijött egy Zala megyei étteremből.

Az Origo és társai azóta csámcsognak azon, hogy a Jobbik miniszterelnök-jelöltjének utcafórumain kik vannak ott, mióta az évek óta jól ismert, a kormánysajtó által korábban is felhasznált provokátorral, Rubi Gergellyel szemben az egyik rendezvényszervező fellépett, miután az obégató férfi erőszakkal lépett fel a kollégáival szemben.

A mai leleplezéssel kapcsolatban, miszerint Jakab Péter kijön egy étteremből, majd a sarkon jobbra fordul, a jobbikos politikus megjegyzi, a sztorit majd hozzáköltik, de szerinte most nem is ez a lényeg.

A fideszes sajtó nemrég elkezdett egy olyan álhírt terjeszteni, miszerint Jakab Péter hajdúhadházi fórumán a Jobbik miniszterelnök-jelöltjének testőrei összevertek egy kutyáját sétáltató járókelőt. Noha minimális realitásérzékkel is bárki számára nyilvánvaló lehetett, hogy itt valami nem stimmel, a Jobbik elnöke most nyilvánosan reagált arra, mi történt pontosan.

"Hazudtak eddig is, és fognak is még. Azt azonban nem tudom elfogadni, hogy az embert - most engem, holnap bárkit, aki a rendszer ellen küzd - megfigyelik, lehallgatják. Pont, mint a régi rendszerben, ami ellen szavakban küzdöttek azok, akik most ismét megfigyelnek. Üdv újra a pártállamban. Még pár hónapig. Utána az időutazás véget ér, és elhozzuk a valódi rendszerváltást"