Azért küzd az ózdi jobbikos, hogy minden állampolgár, roma, nem roma, aki itt akar élni, minőségi munkáért magasabb bért kapjon

Hogy mekkora árulással is ér fel az elmúlt 30 év, elég körbenézni Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3-as számú választókörzetében, így

Jakab Péter országjárása ózdi állomásának valóban az volt a legnagyobb tétje, hogy az ellenzék képes-e hitet, reményt adni az itt élőknek.

Az előválasztáson a Jobbik színeiben Ózd alpolgármestere, Farkas Péter Barnabás indul, aki a jobbikos miniszterelnök-jelölttel közös utcafórumán arra figyelmeztetett, hogy bár a 24. órában vagyunk, de még nem késő cselekedni. Kiemelte az összefogás erejét, az elszámoltatás fontosságát hangoztatta, ami szerinte a nulladik lépés lesz. Vissza kell szerezni az ellopott állami vagyont, így lehet magasabb bért biztosítani a magyar munkavállalóknak - vélekedett.

Farkas Péter Barnabás Béli Balázs / Alfahír

Szégyen az, amit a Fidesz-KDNP csurgat - hangsúlyozta Farkas Péter Barnabás. A jelölt szerint azért tartják az ózdiakat és a térségben élőket mélyszegénységben, mert így könnyebben tudnak rajtuk uralkodni. Despotizmust, zsarnokságot kapunk most a kormánytól, de amit mi akarunk, az a demokrácia - fogalmazott az ellenzék terveiről a politikus.

"Azért küzdünk, hogy minden egyes magyar állampolgár, roma, nem roma, aki magyarnak érzi magát, aki itt akar élni, aki a nagy közösségnek akar a részese lenni tevékenyen, az a minőségi munkáért magasabb bért kapjon"

- hangsúlyozta az ózdi fórumon Farkas Péter Barnabás.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy ebből a(z elsőre kilátástalannak tűnő) helyzetből hogyan lehet kiutat mutatni Ózd számára, egyáltalán van-e még remény.

Településvezetőként tisztában kell lenni, mik azok a határok, lehetőségek, melyeken belül tudunk mozogni, fejleszteni - ismerte el az alpolgármester-képviselőjelölt, hozzátéve,

ugyanakkor látják, hogy az Orbán-kormány teljesen kirekesztett térségnek tekinti várost és környékét.

Szerinte az elmúlt 30 évben sok helyi képviselő csak a saját zsebét tömte, önmagukat tartották jól, miközben a nép tönkrement. "Sok politikus csak átöltözött" - utalt arra, hogy a korábbi időszakra jellemző volt az úgynevezett jobb- és baloldalra a gazdasági összejátszás. Ennek vetne véget az összefogás.

"Bizakodnak, hisznek. Úgy érzem jobban, mint 2018-ban. Valószínűleg az összefogás is nagyon sokat lendített ezen"

- fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy vajon ennyi csalódás után milyen hangulatban vannak a választókerületben élők.

Ehhez jön az is, hogy érzik a sajátbőrükön az emberek azt is, hogy az előző választáshoz képest még rosszabb lett minden, nem javult semmit, még csak nem is stagnált. Még kevesebb pénzük van, még rosszabb az orvosi ellátás, szakellátások szűnnek meg, háziorvosi praxisok vannak betöltetlenül, egyre drágább az üzemanyag, az élelmiszer, a bérek pedig értéktelenednek - sorolta a politikus.

"Mi vagyunk a remény, az elmúlt 30 év ellen jöttünk létre, hogy valódi rendszerváltás legyen az országban"

- reagált minderre Jakab Péter.

Jakab Péter Ózdon Béli Balázs / Alfahír

A Jobbik miniszterelnök-jelöltje szerint egyértelmű, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye ezen térségébe is szükség van infrastrukturális beruházásokra, út- és vasúthálózatra, ehhez át kell térni a forrásfelélő-gazdaságpolitikáról a forrásteremtő-politikára. Szép a díszkő és a stadion, de ebből nem lehet megélni, olyan munkára van szükség, amelynek a gyümölcsét tudják élvezni az emberek – tette hozzá Jakab Péter.

„Ehhez nem a multikra kell helyezni a hangsúlyt, hiszen ez a térség tudja, mit jelent egy multinacionális cég távozása”

– idézte fel Jakab Péter az elmúlt időszak gyárbezárásait. A Jobbik elnöke hangsúlyozta, a magyar kkv-kat kell támogatnia a magyar kormánynak, ők foglalkoztatják a munkavállalók kétharmadát.