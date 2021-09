Hívek adományaiból vett drogot, majd azt árusította szexpartikon egy pap

Letartóztatta a rendőrség kábítószer-kereskedelem miatt Don Francesco Spagnesit, az olaszországi Pratóban élő papot, aki szexpartikon vett részt, hogy kokaint és a gina vagy GHB néven ismert, legtöbbször partidrogként használt szert árulja a résztvevőknek - írja az Il Messaggero című olasz lap, amelyet a Telex szemlézett.

A 40 éves plébános a helyi rendőrség szerint a hívek adományaiból vásárolta a drogot, amit aztán szexuális társkereső oldalakon szervezett partikon árusított. A híveknek ugyanakkor azt mondta, hogy

az adományaikból „a rászorulókon segít”.

A plébános jelenleg házi őrizetben várja a sorsát. Mint kiderült, nem csupán árusította, hanem fogyasztott is. A helyi püspök tudok, hogy egészségügyi problémákkal küzd a plébános, de ábítószer-függőségre sosem gondolt volna. Amikor végül 2021 áprilisában kiderült számára Don Francesco függősége, pszichoterápiás rehabilitációra küldte, illetve megvonta tőle a plébánia számlakezelési jogát is, miután gyanús pénzmozgásokat talált. A pap minderre ugyanazt mondta, mint a hívőknek is: