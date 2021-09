A fideszes Budai Gyula lánya alá egy milliárdos holland agrárbáró adta a lovat

Ez is egyfajta hungarikum: a bukott elszámoltatási biztos, Budai Gyula szerint nincs semmiféle ellentmondás abban, hogy a lánya egy olyan cég lovával versenyzik, amely céget amúgy el akart számoltatni. Ahhoz, hogy megértsük a fideszes elszámoltatási politika látványos bukását, egy kicsit muszáj visszatekernünk az idő kerekét.

Ki ez gazdag holland?

Jos Janssen, a Hunland Trade Kft. holland ügyvezető-tulajdonosa nem ismeretlen a honi agrárvilágban. A '90-es évek óta Magyarországon vállalkozó Janssen, már 2010 előtt is nagypályás földszerzőnek számított, de igazán jelentősnek nevezhető karrierje csak a második Orbán-kormány idején ívelt fel.

Pedig eleinte úgy tűnt, hogy éppen a Hunland Trade Kft. lesz a gyanús földvásárlások miatt indult fideszes elszámoltatás egyik érintettje. A Hunland, 20 másik céggel együtt kötött 2009-ben 30 évre szóló földbérleti szerződést a Bajnai-kormány idején. A kormányváltás után Budai Gyula, mint elszámolási biztos 2011 nyarán egy sajtótájékoztatón ki is tért a Hunland kft. ügyleteire és szigorú számonkérést ígért. Amiből végül ugyanúgy nem lett semmi, mint az összes többi elszámoltatást célzó fideszes ígéretből.

Sőt, egy évvel később a Magyar Nemzet arról számolt be, hogy az azeriekkel már akkor is jó kapcsolatokat építő Orbán kabinet külgazdasági sikerként jelentette be, hogy 2012. december 5-én megérkezett a korábban még elszámoltatással fenyegetett Hunland Trade Kft. első, szarvasmarhát szállító kamionja Azerbajdzsánba. Nem sokkal később pedig már a Hunland Trade Kft. és a holland Jos Janssen sorra nyerte a magyar termőföldekre kiírt pályázatokat, amit egyébként Ángyán József akkori agrárállamtitkár is bírált beszámolójában, de az általa feltárt - legalábbis etikátlan - földszerzéseket ugyanúgy lesöpörte a Fidesz-kormány, mint az összes kérdéses ügyletet, amit Ángyán József feltárt.

Budai Gyula szenvedélyének hódol Budai Gyula - Facebook

Kormányközeli szarvasmarhák

Úgy tűnik, a földfelvásárlások csak a kezdete volt egy, a Fidesz-kormány és Jos Janssen között jelenleg is tartó együttműködésnek. A portfolio.hu írása alapján a Hunland Trade éppen az idén nyáron bocsájtott ki 24 milliárd forint értékű kötvényt a Nemzeti Bank segítségével.

A hála ebben esetben tényleg politikai tényező, mivel az Átlátszó cikke szerint a Bugyi településen székelő Hunland Trade kft. lett korábban az egyik főszponzora Szijjártó Péter futsal csapatának. Ezután talán senkit nem lepett meg, hogy egyebek mellett újabb szarvasmarhatelepek építésére nyertek el tendereket és a Hunland Trade, immár állami segítséggel terjeszkedhet az azeri mellett az orosz piacon is.

Ami azonban még érdekesebb, hogy a korábban elszámoltatást ígérő Budai Gyula lánya, Budai Virág, válogatott díjugrató zsoké versenyezhet a Hunland Kft. egyik lovával, a 15 éves herélt pejjel, Baileys-zel.

Budai Gyula időzavarban

Én nem értem, ezzel mi a probléma? A lovassportban megszokott dolog, hogy a tehetséges lovasoknak külső cég is adhat lovat a versenyeztetésre

- mondta megkeresésünkre Budai Gyula hozzátéve, hogy Baileys azóta lesántult.

Hogy mikor sántult le az a szegény ló, jó kérdés, ugyanis július 24-én még Hollandiában versenyzett, Budai Virággal a nyergében.

Az egykori elszámoltatási biztos elmondta, 2010 után 20 olyan agrárcéget vizsgált, amely szerinte 2009-ben kérdéses földhaszonbérletet kötött a Bajnai-kormány agrárminisztériumával. Ezek között volt a Hunland Trade kft. is, de végül egyik cégnél sem találtak szabálytalanságot.

Budai Gyula lányával (balra) - ezúttal nem a Baileys nyergében Budai Gyula - Facebook

Azt pedig Budai Gyula egyáltalán nem tartja összeférhetetlennek, hogy a lánya éppen az általa korábban elszámoltatással fenyegetett, majd hirtelen "jóbaráttá vált" Jos Janssen drága versenylovát használhatja, mivel a képviselő elmondása szerint Baileys-t nem a lánya kapta, hanem az egyesülete, a Fábiáncsics Gábor által alapított Fábiáncsics Horses SE.

Ennek az egésznek semmi köze ahhoz, hogy az egyébként válogatott tag lányom, illetve az őt versenyeztető Fábiáncsics Horses SE, a Hunland Tradetől kapott lovon indul díjugrató versenyeken

- jelentette ki Budai Gyula, aki előszeretettel posztol lovas képeket magáról és lányáról a személyes és a hivatalos Facebook-oldalán.

Ennek az állításnak viszont ellentmond az a tény, hogy az említett Fábiáncsics Horses SE-t - a honlapjuk szerint legalábbis - 2019-ben alapították, míg Budai Gyula lánya már 2016-ban is ezzel a versenylóval látható ezen a videón:

Budai Gyula szerint egyébként a Külgazdasági és Külügyminisztériumnál kellene érdeklődni arról, hogy miért lett a Hunland Trade Kft. a külügy egyik legjelentősebb agráripari partnercége.

Pedig pont Budai működött közre a Hunland Trade Azerbajdzsánba irányuló szarvasmarha export üzletében, igaz, akkor már nem az elszámoltatási szándék vezette, hiszen abban az időben a külső piacok fejlesztéséért és koordinálásáért felelős miniszteri biztosként tevékenykedett.