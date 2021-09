Schumacher-dokumentumfilm - Most már sejtjük, hogy van Michael Schumacher

„Lenne egy közös nyelvünk, az autósport világa. Sokkal többet tudnánk beszélgetni. Ez az, ami a legtöbbször eszembe jut. Sokszor gondolok arra, milyen szuper lenne. Mindent feladnék azért, ha ez megvalósulhatna"

- mondta a Netflix, Schumacher című dokumentumfilmjében, Michael fia, Mick Schumacher, aki az idén debütált a Forma-1-ben.

Vigyázat, spoileres kritika következik!!!

Bevallom, óriási érdeklődéssel vártam a Netflix filmjét a német legendáról, hiszen már lassan nyolc éve nem tudunk semmit Michael Schumacher állapotáról. Nos, a dokumentumfilm végére sem lett teljesen tiszta a kép, de azért nagyjából sejthető, hogy mi történt a hétszeres világbajnokkal, azonban ne szaladjunk ennyire előre.

A Netflix egyre nagyobb érdeklődést mutat a száguldó cirkusz iránt, hiszen a Drive to survive című sorozat is rengeteg embert érdekel évről évre, azonban annak a sorozatnak az a legnagyobb hibája, hogy olykor túlságosan is elferdíti a történteket a sztori kedvéért, addig itt nagyon is törekedtek a történethű narratíváért.

Ha más nem, legalább megismerhettük azt a Schumachert is, aki a színfalak mögött nem kívánja a rajongók ezreit, mert nem szereti maga körül a felhajtást. Megismerhettük azt az embert is, aki képes hibázni, aki néha túlságosan is mer kockáztatni, vagy azt a pilótát, aki néha még a haláltól is retteg.

„Százszázalékos teljesítmény. Ez a célom. Ezt akarom elérni. Olyan ember vagyok, aki nem éri be kevesebbel. Nem szeretek a teljesítményemről beszélni, mert az arrogánsan hangozhat. A kudarcaimról sem szeretek beszélni, mert azokat mindenki látja"

- ez a pár mondat tökéletesen is jellemzi azt a fajta attitűdöt, amit Michael Schumacher képviselt.

Michael - a német életszínvonalhoz képest - egy szegény családból származott. Tehetsége ellenére, az 1983-as gokart vb-n is csak úgy tudott részt venni, hogy luxemburgi színekben indult, mert ha németként indult volna, akkor több ezer márkát kellett volna fizetnie a családnak a nevezési díjért. Bár úgy tűnt, az autóversenyzés csak egy hobbi marad számára, egy Willi Weber nevezetű menedzser meglátta benne a tehetséget és felkarolta őt, mígnem 1991-ben megkapja élete lehetőségét a Jordantől. Onnantól fogva, pedig rögtön felfelé ívelt a pályája.

A film egyik fordulópontja Ayrton Senna halála volt, talán kevesek számára ismert, de az imolai versenyen pont Michael vette üldözőbe Sennát, amikor a brazil autója - feltehetően - meghibásodott és az ütközés miatt, a kórházba szállítást követően, életét vesztette. A piros zászlóval félbeszakított futamot Senna elszállítása után folytatták, s Schumacher nyert.

„Azt hiszem, két órával a futam után Tom Walkinshaw jött oda hozzám, s mondta, hogy »Kritikus az állapota.« Azt gondoltam, hogy ezt nem hiszem el. Kómában van, de a kóma nem jelent semmi rosszat. Később valaki azt mondta, hogy Senna meghalt, másvalaki meg egy perc múlva mondta, hogy kómában van. Kevés információnk volt és nem tudtuk, hogy mit gondoljunk. Én úgy voltam vele, hogy egy-két versenyt kihagy, s ő lesz a világbajnok. Az Imolát követő két hét volt a legrosszabb, amikor el kellett fogadnom, hogy meghalt. Ez az egész döbbenetes volt” - mondta Michael Schumacher pályafutása első komoly ellenfeléről.

Schumacher 1994-ben és 95'-ben is megszerzi a világbajnoki címet, majd átigazol a Ferrarihoz, amely már 1979 óta nem nyert vb-címet. Az olasz istálló ekkoriban egyáltalán nem számított a legjobb csapatnak. Ebben az évben bár megszerzi első Ferraris győzelmét, semmi esélye sincs beleszólnia a világbajnoki címbe. A következő évben pedig, a szintén Willams-es Jaques Villeneuve lesz a legnagyobb ellenfele.

A film ekkor mutatja meg igazán Schumacher azon arcát, aki igazából bármit képes beáldozni a győzelem érdekében. Bár kissé felületesen ismerjük meg ezeket a történeteket, azért elhangzik Ross Brawntól (Schumacher akkori főnökétől és jóbarátjától), hogy Michaelnek a pályafutása során volt néhány olyan döntése, amikor átlépett egy bizonyos határt.

1999 után már négy sikertelen évet tudott maga mögött Michael Schumacher, így még a Ferrari vezetőiben is felmerült annak a lehetősége, hogy lehet nem ő a legjobb pilóta az olasz istálló számára. De a 2000-es évre végre megtörik a rossz sorozat, s zsinórban öt világbajnoki címet gyűjt be.

Ezután felgyorsul a sorozat és hirtelen a visszavonulás, majd a rövid visszatérés kerül szóba.

Ami viszont ezután történik...

Az utolsó negyed óra rendkívül érzelmessé válik, ami nem véletlen, hiszen 2013. december 29-én szenvedett síbalesetet Michael Schumacher. Súlyos fejsérülése miatt kétszer is meg kellett operálni. Jelenleg is genfi otthonában ápolják, állapotáról a család a rehabilitáció kezdete óta nem osztott meg információt a sajtóval. Bár konkrétum most sem hangzott el az állapotáról az ugyanakkor, nagyon is beszédes volt, ahogy könnyezve beszélt felesége, Corinna róla.

Mint mondta,

„Michael most is velünk van, csak máshogy"

„Itt van velünk, máshogy, de itt van. Ez erőt ad mindannyiunknak. Együtt élünk az otthonunkban, kezeléseket kap, mindent megteszünk azért, hogy jobban legyen és jól érezze magát. Nem telik el úgy nap, hogy ne hiányozna Michael, nem csak nekem, hanem a gyerekeknek, az édesapjának, a családjának, a barátainak, és azoknak, akik ismerték. Michael mindig védelmezett minket, most pedig mi védjük őt” - mondta Corinna Schumacher

A dokumentumfilm megnézése után érthetővé válik miért óvja családja ennyire Schumachert, hiszen ő is védte mindig feleségét, két gyermekét és a magánéletét. Ez a film igyekszik megmutatni, hogy milyen ember is valójában a német hétszeres világbajnok. Megismerhetjük a családapát, a sportolót, a bátor, de olykor túlságosan is vakmerő embert, aki ugyanúgy képes volt hibázni, mint bármelyikünk. S bár valóban követett el hibákat az életében, ettől válik még inkább nagyszerű legendává és még inkább szerethető karakterré.

Mégis, valamelyest furcsa érzés töltött el, mert végig olyan volt, mintha egy olyan ember életét nézném végig, aki már nincs velünk. Nem tudom, hogy a Netflix szándékosan „keltett ilyen érzést" vagy csupán a közel 2 órás dokumentumfilm ültette el bennem ezt a kellemetlen gondolatot. Pedig Schumacher nagyon is köztünk van, s akármi is legyen, ő mindig egy hétszeres világbajnok legenda marad.

Mit mondhatnék zárszóként:

sajnos nagyon is hiányzik a jelenlegi Forma-1-ből egy Michael Schumacher!

Reméljük, egyszer majd a fia, Mick is az ő útjára lép majd.