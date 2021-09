Szabadságharc, betyárvilág, teremtéstörténet és jövendölés - folk metal zenei köntösben

Három esztendővel a Nyárutó albumot követően idén tavasszal – a tervezettől bő fél évvel később – jelent meg a Dalriada új stúdiólemeze, az Őszelő, amelyre mélyebbre hangolt gitárokkal, valamivel kevesebb népi hangszeres részt felsorakoztatva írt és rögzített dalokat a soproni folk metal banda. A H-Music gondozta 9+1 tételes anyag szimpla digi CD-ként, valamint dupla CD+DVD verzióban is kijött, utóbbiról néhány gondolat az alábbi ajánlóban.



A hivatalos sajtóanyagban Ficzek András énekes/gitáros így mutatta be az új nagylemezt: „Pályafutásunk legnagyobb szakmai és logisztikai kihívása volt rögzíteni ezt az albumot, a pandémia miatt a megjelenés, és a gyártás körül is akadtak fennforgások, de a végeredmény minden nehézségért kárpótol minket, és kárpótol Téged is, ezt megígérhetjük.”

A közel egy órás anyagot az Ezer élet, ezer csillag fogja keretbe, nyitásként hangos, teljes zenekaros előadásban, zárásként (Ezer csillag címmel) népi hangszeres, akusztikus ballada-verzióban szólal meg. Az utóbbihoz készült, képi világában a történelmi Magyarország legszebb vidékein kalandozó videót – első hivatalos lemezelőzetesként – a trianoni békediktátum 100 éves évfordulója alkalmából tavaly június 4-én mutatta be a zenekar.

A históriás tematikájú dalokhoz a másodikként felhangzó, népzenés, gitár-zongora betéttel is megszínezett, kórusokban gazdag, az erdélyi fejedelem vezette szabadságharcnak emléket állító Rákóczi zászlaja, és az album utolsó harmadába szerkesztett, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc katonáira, bátor résztvevőire emlékező, leginkább induló-szerű, a lemezanyag legsúlyosabb riffjeit is magáénak tudó Huszáros jegyezhető fel.

A történelemnél maradva, a magyar pusztavilág törvényen kívüli alakjai is megjelennek két szerzeményben, a nagyrészt vadul vágtató, de zenei hangulatváltásokat is bőven tartalmazó, Rózsa Sándorról és szabadcsapatáról szóló Dúvad, valamint a már-már (mini) rockopera jellegű Betyár-altató – amihez egy minden elemében professzionális, nagyon látványos, eastern jellegű kisfilm is készült – szól a betyárvilágról.

A magyar regéket, mítoszokat felelevenítő tételeket az életfa legendáját megéneklő, középtempós, epikus címadó Őszelő, valamint a teremtéstörténetet elmesélő, zömében dinamikus alapra épülő, de fülbemászó dallamokkal (is) jócskán felvértezett Földanya képviseli. Utóbbihoz kapcsolódik mondanivalójában a Fajkusz Banda népi muzsikájával ötvözött, pattogósan iramodó, és szinte himnikus refrénnel bíró Őszi ének. Szintén Andrást idézném e kapcsán: „…az egyik legnagyobb kedvencünk az új albumról, és elég jól bemutatja, hogy mit gondolunk napjainkban a magyar folk metalról.”

Az Örökség pedig a figyelmes hallgató számára már ismerős lehet, mivel – korábban Csillagok dala címmel A Dal műsorhoz született meg eredetileg, ezért – 2019 januárjában már felkerült a YouTube-ra. Idővel aztán kiegészült, egy új, billentyű- és gitárszólós, tempós középrészt kapott, illetve az énekek is egységesítve lettek, sőt, meglepetésként – a szülők legnagyobb büszkeségére –, Laura és András kisfia, Ficzek András Ferenc is énekel az egyik refrénben.

Ha már szóba került a vendégség: néhány akusztikus részt, és több szólót is feljátszott Kovács Gergely gitáros, aki a 2019-es Európa turnén, és néhány tavaly év eleji hazai bulin segített be a csapatnak, valamint a Denevér Stúdió (ahol a keverés és a master készült) két ásza, Cserfalvi ’Töfi’ Zoltán és Boros Béla is feltolt egy szólót, illetve egy rövid basszustémát.

A kiadvány külcsíne a zenekartól (és a kiadótól) megszokott magas színvonalú, még a korongok alatti tálcákat is koncertfotó-montázsok és egy gyönyörű grafika díszíti, a bookletben pedig ezúttal is minden dalszöveg alatt rövid megjegyzés, magyarázat olvasható, magyarul és angolul - a borítófestmény újfent Lakihegyi-Binder Júlia munkája.

A limitált kiadású négypaneles digipak tokban a stúdióalbum mellett a másik CD-n a 2019. október 11-ei Barba Negrás jubileumi buli hanganyaga, a harmadik diszken pedig ennek képi felvétele található, ez utóbbit (végre) a banda első hivatalos koncert DVD-jeként üdvözölhetjük. Jó néhányan biztos emlékeznek, azon az esten a zenekar első hivatalos, országos terjesztést kapott hanganyagának, a Fergeteg című lemeznek ünnepelték a 15 éves évfordulóját, de a teljes Dalriada-katalógusból felcsendültek ritkán, és régen játszott dalok is. A cím magáért beszél: Hazatérés - 15 év Dalriada.

A másfél órás játékidőt kitevő 17 tételes program – amiben nincs benne A Dudás (!) – anyaga került az ezüst korongokra. A film vágása szembarát, nincsenek hirtelen váltások, rángatózások, kellemetlen villódzások, de kellőképpen dinamikus, személy szerint viszont a szólókra kicsit többet fókuszáltam volna, azaz egyes esetekben még pihentettem volna a képet az éppen a hangszeren virtuózkodókon. A megszólalás nagyon rendben van, de már eleve tökéletes volt az alapanyag, hiszen anno Töfi hangosította a bulit, így Szolnokon semmilyen problémát nem kellett orvosolni az utómunkák során.

A Dalriada egy újabb mesterművel gyarapította diszkográfiáját, és miközben kissé átrendeződött, felfrissült a zenei környezet (lásd: nincsenek fúvós hangszerek a dalokban, az eddigiektől mélyebbre hangolt gitárokkal készült el az anyag), megmaradt a már a kezdetektől kialakított szellemiség és zenei világ (de amelyek finomhangolása lemezről-lemezre azóta is zajlik), azaz továbbra is önazonos a banda. Azonban, és ezt minden egyes új megjelenésnél meg lehet jegyezni, még (mindig) tudnak emelni az addigi nívón. Az Őszelő egy értékes, komoly, és hibátlan folk METAL album!

Dalriada:

Binder Laura: ének, vokál

Ficzek András: ének, vokál, ritmusgitár, akusztikus gitár

Németh-Szabó Mátyás: szólógitár

Molnár István: basszusgitár

Szabó Gergely: billentyűs hangszerek

Monostori Ádám: dobok

Fajkusz Banda:

Fajkusz Attila: hegedű, tekerő

Szőke Gergely: brácsa, akusztikus gitár

Szőke Ernő: nagybőgő