Újabb heterojunkciós gyár épül - Amerika nagyobb sebességre kapcsol (x)

Floridában új, 100 MW-os heterojunkciós modulokat előállító gyárat nyit a Heliene, amellyel mind a lakossági igényeket, mind a kereskedelmi célokat szolgálni kívánják az itt gyártott panelekkel. Az izgalmas az, hogy a bejelentés alapján ez lesz az egyetlen olyan amerikai gyár, ahol kifejezetten ennek a technológiának a gyártásával foglalkoznak.

Az új gyárban készülő napelemek az ígéret szerint csökkentik az árnyékhatást, ezért kedvezőtlenebb tájolás és körülmények esetén is hatékonyabb teljesítményt tudnak majd nyújtani, mint ahogy azt eddig megszoktuk.

Folyamatos fejlesztés, bővül a napelemek piaca

A napelemeket gyártó cégek állandó, egymást is túlszárnyaló fejlesztéseket folytatnak annak érdekében, hogy minél hatékonyabb, minél megbízhatóbb, minél olcsóbban elérhető napelemes paneleket és rendszereket hozzanak létre. Szinte naponta születnek új rekordok a hatékonyságban és mindenki valóban azon dolgozik, hogy elérhető és eredményes napelemes rendszereket hozzon létre.

Bemutatjuk a Q cells napelemet

Ugyan egyes fejlesztésekre még várni kell, mire kereskedelmi forgalomban is kaphatóak lesznek és azt is bizton állíthatjuk majd róluk, hogy valóban minden tekintetben megbízhatóan teljesítenek, de már ma is sokféle technológia elérhető azok számára, akik nem érik be kevesebbel, mint az elérhető legjobbal - főleg, ha egy olyan hosszú távú befektetésről van szó, mint egy napelemes rendszer kiépítése.

A Q cells napelem paneleket még nem láthatod túl sok ház tetején csillogni, s hogy ebben biztos lehetsz, arra garancia egyedi, elegáns megjelenése, amely nemcsak belső tulajdonságaiban, hanem a külső megjelenésében is megkülönbözteti a többi napelem paneltől. Eleganciájának köszönhetően tökéletesen illik a modern, újépítésű épületek tetejére is, de mindenkinek tetszeni fog, akinek fontos az exkluzív megjelenés.

A PERC cellás napelem panelek az egyik legmodernebb megoldásnak számítanak a már kereskedelmi forgalomban is elérhető újítások között. A titok pedig a Q.ANTUM technológiában rejlik. A fejlett technológiának köszönhető, hogy ez a napelem panel kiemelkedik versenytársai közül, ha az eredményességét nézzük. S annak ellenére, hogy a panelek a több félcella érdekében némi növekedésen mentek keresztül, a súlyuk továbbra is kicsi maradt, így nem jelentenek többlet súlyt a tetőre nézve.

A megbízhatóságának bizonyítéka - a német tervezés mellett -, hogy Q.PEAK DUO ML-G9 panelekhez 12 év garancia, valamint 25 év teljesítmény garancia is jár. Jöhet viszontagságos idő, erős szél vagy hóvihar, a Q cells napelemes rendszer biztosan működni fog.

A Q cells napelem panelek magas minősége és eredményessége a bennük ötvözött technológiai újításoknak, valamint a legkiválóbb alapanyagoknak köszönhető. Ha a tartósan magas teljesítmény és a stabil hosszútávú befektetés a legfőbb cél, akkor a Q cells napelem panel a legjobb választás!