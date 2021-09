Nyomozást indítottak az előválasztás rendszerét ért hétvégi kibertámadás miatt

Az ellenzéki előválasztás rendszereit ért terheléses támadásokkal kapcsolatban osztott meg új információkat szerdai közleményében az aHang civil szervezet. Az előválasztási procedúrában kulcsszerepet vállaló platform először a helyzet általános érzékeltetéseként hangsúlyozta, hogy az első hazai országos előválasztás megszervezése "egy lehetetlenhez közelítő vállalkozás a mai magyar viszonyok között", s mivel "bonyolult, sokrétű és nagyszabású munkáról" van szó, a biztonsági kockázatok számukra is állandó kihívást jelentenek, akárcsak minden állampolgár és cég számára.

Megnyugtató tényként rögzítette a szervezet, hogy az elmúlt napok során történt támadások az irányítópult és a rendszer-erőforrások megbénítására irányultak, így nem történt behatolás rendszereikbe. Leszögezték, hogy nem történt adatvesztés, adatlopás, kiszivárgás, azaz a titkos szavazás alapelve sem sérült. Továbbá az előzetesen leadott szavazatok megvannak a rendszerben, viszont "csekély számban" a félbemaradt szavazási folyamatokkal kapcsolatban adódhatott probléma, de erről az Országos Előválasztási Bizottság (OEVB) részéről még várható megoldás.

Előválasztás: célzott támadásról van szó a szervezők szerint Sok mindenre felkészültek, de ilyen támadásra nem számítottak - mondta a 444-nek Hajdú Gergő, az ellenzéki előválasztás technikai lebonyolításáért felelős aHang kampányigazgatója. A szavazás reggel 6-tól indult online, míg a sátrak többsége csak reggel 8-kor nyitott.

Mint felidézték, szeptember 17-én este időszakos, majd másnap fokozatosan erősödő anomáliák jelentkeztek egy hazai szolgáltatónál elhelyezett szervereink működésében, majd leállt a rendszer. Informatikusaikkal való egyeztetéseik után minden jel az erőforrások extrém és indokolatlan túlterhelésére mutatott. Azonban a probléma egyértelmű azonosítása híján megkezdték a teljes rendszer azonnali elköltöztetését.

Bár az addig csak feltételezésük volt, de a szerverszoba-szolgáltató egyik felsőbb vezetőjének aznapi szavait idézve az aHang közleménye azt írja:

mégis van a normálistól eltérő külföldi terhelés egy csatornán, ami reálisan megállíthatta a rendszert.

Majd 19-én mások mellett Frész Ferenc kiberbiztonsági szakértő is felajánlotta a segítségét az ügyben; 20-án, hétfőn pedig helyreállították a rendszert, ezzel az online rendszer működését is helyreállítva, reggel újraindulhatott az előválasztás folyamata (amit két nappal meg is hosszabbítottak szeptember 28-ig, jövő keddig).

Az előválasztáson résztvevők száma átlépte a 200 ezret Valamivel kevesebben, mint az eddigi rekordot jelentő keddi napon, de továbbra is sokan vesznek részt az előválasztáson - közölte közleményében az Országos Előválasztási Bizottság. Tájékoztatásuk szerint 2021. szeptember 22-én, szerdán az alábbiak szerint alakult a részvétel: Sátorban megjelent: 57.806 szavazó. Interneten keresztül adta le szavazatát: 3.902 szavazó (az interneten keresztül szavazók a nap folyamán vagy azt megelőzően regisztráltak).

Nyomozás indult az ügyben

Azonban szeptember 21-én, kedden 11 óra körül támadást előkészítő tevékenységet észlelt a rendszer, amely során

a normál forgalom négyszerese érkezett be, de kárt nem okozott.

A legutolsó ismertetett információjuk a tegnapi naphoz, 22-éhez kapcsolódik, amikor is kártékony tevékenységet észleltek az online szavazási operátorközpontjuk internetes hálózatán a szolgáltató által küldött üzenet szerint. A probléma csak rövid kimaradást okozott a központ működésében, kivizsgálása folyamatban van - tették hozzá.

Végezetül arra is kitértek, hogy feljelentést követően a Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztálya nyomozást indított a 18-án történt támadás körülményeinek felderítésére.