UEFA: A Wembleyt is bezárhatják

Hivatalos döntést még nem hozott az UEFA a több mint két hónapja Londonban lejátszott Anglia–Olaszország Eb-döntőn történt rendbontások miatt, de a Daily Mail megtudta, az angol szövetség olyannyira valószínűnek tartja a Wembley bezárásának lehetőségét, hogy a még javában tartó vizsgálat során személyes jelenlétet és saját szempontjai felsorolásának lehetőségét kéri, hogy elkerülje a nyilvánvaló büntetést

- írja a Nemzeti Sport.

Mint ismert, a döntőn egy angol szurkoló a pályára rohant, de különféle tárgyakat is dobáltak a játéktérre, kifütyülték az olasz himnuszt és pirotechnikai eszközöket is használtak. Ezen felül rasszista jelzőkkel illették az angolok színes bőrű játékosait és a meccs után verekedéseket provokáltak az olasz drukkerekkel, a mérkőzés előtt pedig sokan jegy és védettségi igazolás nélkül törtek be a stadionba.

Az UEFA szerdán a Nemzeti Sport megkeresésére azt írta, még nincs szankció, és ha a Daily Mail információi valósak, egy darabig nem is lesz.

A sportnapilap arra hívja fel a figyelmet, hogy az UEFA a magyarokkal szemben még az Eb alatt meghozta a kettő plusz egy zárt kapus mérkőzésről és pénzbírságról szóló döntését, míg a döntőről ennyi idő távlatában is képtelen dönteni.