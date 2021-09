Előválasztás: A Fidesz fellegvárában a DK busszal hordja a szavazókat

Tegnap autóval szállították a Fideszben csalódott szavazókat Fegyvernekre, ma pedig már autóval és kisbusszal a nem éppen szomszédos Kenderesre, több fordulóval - számolt be róla Lukács László György, a Jobbik jelöltje.

Tiszabőről, vagy más szegény településeken belül eddig jobbára csak a kormánypártok csináltak kisbuszos utaztatást, de úgy tűnik- legalább is a DK-s szervező elmondása erről tanúskodik- erre most rákapott a Demokratikus Koalíció is