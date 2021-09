Így kiabál a KDNP-s lelkipásztor/honatya a Parlamentben: „Ki vagy te, Jakab? Majom!”

Hétvégente érdemes fellapozgatni az aktuális Országgyűlési Naplót - ami egyébként fájdalmas és elkeserítő bizonyítványt állít ki a Nemzeti Együttműködés Rendszeréről (NER) -, mert baromi sokat tanulhatunk arról, hogy ne beszéljünk a másikkal (főleg ne nyilvánosan).

Azt például Jakab Péter is elismeri, gyakran fogalmaz karcosan az Országgyűlés ülésein, de arról már kevesebb szó esik, hogy a kormánypárti oldalról folyamatosan óbégatnak neki. Ezt gyakran még a parlamenti jegyzőkönyvvezetők is megörökítik, már amennyiben a nagy kiabálásban kivesznek értelmezhető szavakat is.

S nemcsak a folyamatos bohócozásról van szó.

A KDNP-s Szászfalvi Péter, aki egyébiránt református lelkész, Jakab Péter napirend előtti felszólalásába ezt üvöltötte:

„Majom! Majom vagy! Húzzál ki innen!”

Majd, mivel a jobbikos politikus úgymond nem húzott ki a felszólítására, tovább üvöltözött:

„Ki vagy te, Jakab? Majom!”

Részlet Jakab Péter felszólalásából - Országgyűlési Napló, 2021. 09. 20. parlament.hu

Egyébként a kormányoldal igazi célpontjai az ellenzék nőpolitikusai. Az őket ért támadásokról ebben a cikkünkben írtunk:

"Menjél, igyál!" - így küldték el a fideszesek Vadai Ágnest a Parlamentben Legkésőbb Kövér László kettes személyi számú beszéde után tudhatjuk, a Fidesz-KDNP "kereszténydemokrata" politikusai nem tartják sokra a nőket. Ezt egyébként - szerencsére - le sem tudják tagadni (nem mintha akarnák), hiszen szavaikat megőrzi például az Országgyűlési Napló is. Egyébként ezeket a leiratokat érdemes lapozgatni, hiszen sok esetben többet hallanak a gyorsírók, mint ami átszűrődik a közvetítéseken.

Itt pedig azt olvashatja, milyen az alapvető NER-mentalitás a Parlamentben:

„Csürhe!", „Kretén!", „Büdös bunkó!", „Moslékkoalíció!", „Csicska!", „Menjél igyál!", „Duguljon már el!" Elvtársazni már lehet a fideszes képviselőket, ficsúrnak nevezni azonban nem! Így kommentálta Jakab Péter, hogy Kövér László házelnök, ismét megvonta a szót a Jobbik elnökétől a parlamentben. A Fidesz politikusa még annyit mondott, hogy Jakab Péter foglaljon helyet és tanulmányozza a házszabályt, hogy nem sértegetheti a képviselőt, illetve a levezető elnököt.

Arra pedig mindenki emlékezhet, hogy