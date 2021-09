Ilyen lesz az új magyar musical, a Vadak Ura

Sajtótájékoztató keretében mutatta meg a nagyközönségnek az alkotói stáb a készülő új magyar musical, a Vadak Ura öt részletét. Erős Antónia, a rendezvény házigazdája elöljáróban annyit mondott, másfél évvel a Tesla bemutatója után nem annak felújítópróbáit tartják, hanem az a csapat most, egy Coviddal terhelt másfél év után létrehozott valami újat, ami nemzetközi szinten is egyedülálló lehet.

Széles körű együttműködéssel készül az új magyar musical, a Vadak Ura Sajtónyilvános olvasópróbát tartott hétfő délután a Vadak Ura című musical alkotóstábja, melyre portálunk is meghívást kapott. Vona Tibor kreatív ötletgazda, producer ünnepnek nevezte az eseményt, mert - mint fogalmazott - egy független produkciós iroda számára ünnep, ha a Covid viszontagságos, közel másfél éve után pénzügyileg, logisztikailag össze tudja úgy szervezni magát, hogy - stílszerűen, ha már erdőben játszódik - egy ekkora nagy fába belevágja a fejszéjét.

Vona Tibor kreatív ötletgazda arról beszélt, hogy a Covid miatti lezárás „túl hosszú volt, és túlságosan unalmas”, és sem ő maga, sem az alkotói stáb többi tagja nem szeret unatkozni. Felidézte, hogy a Tesla musical nagyot durrant, és jó érzést azt újra és újra átélni. Ehhez kellett kreálniuk egy témát, a produkciót fejlesztő TBG Productionnek pedig az az alapelve, amiből nem enged, hogy

magyar alkotók műhelyéből, tollából, egyedi magyar témaleiratok által készítenek musical műfajban produkciókat.

Leszögezte, a Teslával „fellőtték a szintet”, és nem szeretnének az alá menni. Mint mondta, az alkotó fázisnak ebben a végső stádiumában már látják, hogy

ez ismét egy nagy élmény lesz, profin van összerakva, mindenki szívét-lelkét és mindenét beleadta abba, hogy a nézők ismét egy csodát láthassanak.

A Covid árnyoldalára áttérve megjegyezte, a Tesla bemutatója előtt három héttel már négy hónapra előre eladtak minden jegyet. Most azonban a bizonytalanság miatt nem ez a helyzet. Vona Tibor megnyugtatott mindenkit, a darabot színpadon fogják tartani, és

arra a TBG Production weboldalán lehet jegyet vásárolni.

Müller Péter Sziámi dramaturg, dalszövegíró a darabról úgy vélekedett, az „a legcsodálatosabb játékok egyike, ami az életben megtalálta”. Hálás dolognak nevezte a világok találkozását zenés formában történő ábrázolását, ennek kacsán köszönetet mondott Sebestyén Áron zeneszerzőnek és Egressy Zoltán írónak is. Nekik köszönhetően nem meg kellett, hanem – mint fogalmazott – „meg lehetett írni” a dalszövegeket, amire azt mondta, ez neki „egy lubickolás volt”.

Egressy Zoltán szövegíró szerint „a második produkció sok mindent eldönt”, legyen szó zenekarról, íróról stb. Ő is úgy vélte, a stáb a Teslával magasra tette a lécet, de megnyugtató, hogy az a csapat együtt maradt, és továbbra is harmonikusan tud együtt dolgozni.

Sebestyén Áron zeneszerző több alkotótársához hasonlóan arról beszélt, a mai fiatalok, gyerekek jó része Disney-musicaleken nő föl, ők pedig olyan darabot szerettek volna alkotni, ami zeneileg és látványvilágban is beleillik ebbe a sorba. Olyat, aminek a zenéje popos, hogy a gyerekeket felrázza ritmusban is – tette hozzá.

Zsüli Csilla, aki a jelmezek terén alkotott hatalmasat, azok elkészítéséről nemhogy két percben, de két órában is nehéz beszélni. Köszönetet mondott csapatának, a maszkmesternek, a grafikusnak, illetve a varrónőknek, továbbá a táncosok és a színészek visszajelzéseit is.

Benkő-Morvai Veronika arról beszélt, nemcsak a táncosokat, hanem a színészeket is „kimozgatják a komfortzónájukból”, mert céljuk az volt, hogy megbontsák az „elöl áll az énekes, körülötte meg táncolnak” szokását. Kihívás volt, hogy „szuflával” is bírni kell a táncot és az éneket, illetve a táncművészeknek is kihívás, hogy ezekben a jelmezekben kell előadniuk. Bízik benne, hogy tetszeni fog mindenkinek, a két kisfiuknak legalábbis tetszik – tette hozzá büszkén. Férje, Benkő Dávid azt tette még hozzá, jelenleg a magánéletük is a Vadak Ura körül forog, az alkotóstábbal együtt élnek, együtt lélegeznek.

Mint korábban említettük, a darab az idei vadászati világkiállításnak záró gálája lesz a produkcióban pedig főtámogató partner a Magyar Természettudományi Múzeum is. Bernert Zsolt főigazgató azt mondta, a Vadak Ura tökéletes lehetőség arra, hogy kimozdítsák az embereket a tévé, a számítógép elől, mivel egyrészt a produkció színvonalas, az alkotó csapat is magas színvonalú, a téma pedig illeszkedik a világkiállítás és a múzeum feladatához, a természetismeret megszerettetéséhez is. Bernert Zsolt közölte, a múzeum a bemutatóval párhuzamosan egy kiállítást is nyitnak, melyre

a darab megtekintése esetén a múzeumi belépőből 50 százalékos kedvezményt nyújtanak.

A szakember abban bízik, hogy „a legszórakoztatóbb és a legtudományosabb műfaj együtt vissza tudja csábítani a társadalmat a színházakba, múzeumokba és a természetbe”.

Értékes kitörési pontnak nevezte a darabot Pataki András rendező, aki Soproni Petőfi Színház igazgatójaként egyben koprodukciós partner, valamint megrendelő is. Mint mondta, ha náluk sikeres egy előadás, akkor még a következő évad elején egy-két alkalommal megpróbálják eljátszani, azonban a Vadak Ura „évekig játszható lesz” – emelte ki. Ennél azonban fontosabbnak nevezte, hogy részt vehetnek egy olyan együttműködésben, ahol

egy új magyar ősbemutató születik,

mely minden kőszínháznak vágya. „Tessék, itt van egy kortárs mű!” – húzta alá. Pataki csatlakozott a koreográfusok által elmondottakhoz, meg akarták változtatni azt a jelleget, hogy „bejön egy énekes, (…) mögöttük pedig nagyokat lejt a tánckar”.

Ez elsősorban egy táncos produkció – hangsúlyozta a rendező, aki arról is tájékoztatott, a produkciót jövő év nyarán a Fertőrákosi Barlangszínházban hat alkalommal fogják játszani. A sajtótájékoztatón bemutattak öt dalt, melyhez a rendező azt fűzte hozzá, azokból a szituáció miatt „kivonták” a főszereplőket, illetve azt is megjegyezte, ez még három héttel a bemutató előtt nem a végleges látvány.

A bemutatott öt dalt most mi is megosztjuk olvasóinkkal.

Hektor és a Medvék:

Szerafinéria (Rókák tánca):

A nagy vonyítás (Balkó és a Farkasok dala):

Agyar és Azuka duettje:

Ez az igazi otthonod (Wanda óbagoly dala):

Vona Tibor kérdésünkre elmondta, a Vadak Ura először csak a budapesti RaM Színházban lesz átélhető, két hónappal a bemutató után, azaz decemberben azonban már vidéki helyszínekre is viszik a produkciót.

(Sebestyén Áron–Egressy Zoltán–Müller Péter Sziámi–Pataki András: Vadak Ura – The Covenant. RaM Színház. Fsz.: Pesák Ádám / Ódor Kristóf / Papp Attila; Magyar Viktória / Békefi Viktória / Fekete Kovács Veronika. Premier: 2021. október 14.)