Széles körű együttműködéssel készül az új magyar musical, a Vadak Ura

Sajtónyilvános olvasópróbát tartott hétfő délután a Vadak Ura című musical alkotóstábja, melyre portálunk is meghívást kapott. Vona Tibor kreatív ötletgazda, producer ünnepnek nevezte az eseményt, mert – mint fogalmazott –

egy független produkciós iroda számára ünnep, ha a Covid viszontagságos, közel másfél éve után pénzügyileg, logisztikailag össze tudja úgy szervezni magát, hogy – stílszerűen, ha már erdőben játszódik – egy ekkora nagy fába belevágja a fejszéjét.

A producer ismertette, az előző nagy művük, a Tesla bemutatója után öt nappal teremtődött meg a Vadak Ura gondolata, hogy egy családi nagymusicalt alkossanak.

Vona aláhúzta, egy ekkora munkához szövetségesek is kellenek, itt említette meg a Pataki András által vezetett Soproni Petőfi Színházat, akik több szempontból is felvállalták ennek a közös ügynek a gondozását, valamint a Magyar Természettudományi Múzeumot, akik ugyancsak a projekt mögé álltak. Megjegyezte azt is, a darab október közepi sajtóbemutatója egyúttal a Természeti és Vadászati Világkiállítás zárógálája is lesz.

Vona Tibor az alkotói stáb bemutatása során hangsúlyozta, ötletei három ember szűrőjén mennek keresztül, és akkor lesz belőlük megvalósítás, ha mindhárman igent mondanak. Ez a három ember – ahogy a Tesla esetében – most is tagja az alkotói csapatnak: Egressy Zoltán szövegkönyvíró, Sebestyén Áron zeneszerző és Müller Péter Sziámi dalszövegíró-dramaturg.

Mellettük Pataki András nemcsak a koprodukciós társulat igazgatójaként, hanem a darab rendezőjeként is feltűnik a színlapon. Vona Tibor kiemelte, a műhöz az egész országban mindössze egyetlen jelmezgyártó-tervező volt, aki a kitűzött határidőkre és minőségben vállalta az ő jelmezvízióinak kivitelezését: Zséli Csilla. Az olvasópróbán jó néhány jelmezt be is mutattak, így nekünk is alkalmunk nyílt megcsodálni ezeket a szó szerint műalkotásnak nevezhető darabokat.

A Vadak Ura koreográfiáját az ExperiDance-ből is ismert táncos házaspár, Benkő-Morvai Veronika és Benkő Dávid fogják megalkotni, míg a Tesla vizuális látványvilágában már nagyot alkotó Forward Productions fog elkápráztatni a Vadak Urában is, képviselőjükkel, Kiss Jenővel Vona „képről képre, kockáról kockára” haladnak, és hozzák elő „a csodát” – fogalmazott a mű ötletgazdája.

Vona Tibor azt mondta, nagyon óvatosan bánna a mese szóval, mivel ők egy családi musicalt szeretnének alkotni, ahol a felnőttek is jól érzik magukat, ahol

a fáradtan hazatérő apuka (…) az első felvonás után ott üljön mint egy lelkes néző, a második felvonás után pedig mint rajongó.

Végül Vona Tibor megilletődve bemutatta a „generációváltást”, a Soproni Petőfi Színház koprodukciós partnerérek, a TBG Productionnak ügyvezető igazgatóját, Krisztián nevű fiát, aki – mint mondta – az ő életművétől nemhogy távolodna, hanem inkább közeledik, és kellő alázattal egyre jobban be szeretne kerülni az alkotói világba.

Pataki András, aki – mint láttuk – rendezőként és koprodukciós partnerként is közreműködik a Vadak Ura megalkotásában, a partnerekkel való együttműködést méltatta. Úgy vélte, a színházművészetben paradigmaváltásra van szükség, egy olyan összefogási képességre, amely az adott produkciókat szolgálja. Rámutatott, ők például a soproni színházban nem tudnak hosszú távon műsoron tartani egy produkciót, ha egy mű ötvenegynéhány előadást megél, akkor az már óriási siker.

A mostani darab viszont több évig fog futni, ezalatt több százszor fogják előadni

– vélte.

Pataki András azt is kiemelte, egy új magyar ősbemutatóról van szó. Ismertette, az alkotói stáb egyharmadát a Soproni Petőfi Színház adja, ez ismét az együttműködés sikerét bizonyítja. Aláhúzta, a produkció kettes, de leginkább hármas szereposztásban készül, ugyanis a színházi egyeztetések kihívás elé szokták állítani az értékesítést, így „üzembiztosan bemutathatóvá válik mindig és mindenhol”.

A sajtótájékoztatón Pataki András be is mutatta a szereplőgárdát, valamint a korrepetitort, Fehér Adriennt, valamint a rendező munkatársát, Vári Jánost is. Rendezői gondolatként azt mondta, a tánc- és mozgásrendszernek lesz egy szisztematikus hálója, amire felépítik az előadást, át fogja szőni azt, valamint találkozik a prózai jelenetekkel is. Az elkövetkező néhány hét műhelymunkájának zöme az lesz, hogy a fellépő művészekkel, így a táncosokkal és színészekkel felépítik azt az érzelmi kommunikációs háttérnek azt a mozgásrendszerét, ami az előadás vázát adja majd. Ez azt jelenti – fejtette ki –, hogy lesz jó pár olyan cselekvő alapelem, melyet „legyártanak” előre, és azt az adott figura felépítésekor használni tudják.

A készülő produkcióból a résztvevők ízelítőként A klán az első című dalt is meghallgathatták, amelyet Pesák Ádám és Makrai Pál adott elő.

A Vadak Ura díszbemutatója október 14-én lesz, a premierhétvége pedig október 15-17., melyre már megvásárolhatók a jegyek is.