A korábban Jakab Pétert faszszopózó fideszes képviselő ellen emelhettek vádat a sümegi medveügyben

A Jobbik miniszterelnök-jelöltje annak ellenére is folytatja országjárását, hogy van, ahol láthatóan a sarki kocsmából érkeznek az ellene bértüntetők, vagy valaki úgy gondolja, több tonnás munkagéppel kell életveszélyesen fenyegetnie őt. Pénteken Jakab Péter Tapolca főterén tartott utcai fórumot a civilben mentőápolóként ismert jobbikos parlamenti képviselővel, Rig Lajossal, aki Veszprém megye 3-as számú választókerületében indul az előválasztáson - és a Fidesz most is készült egy provokációval.