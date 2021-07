Retteg a kormány: hőbörgő fideszes aktivistákat küldtek Jakab Péterre és Rig Lajosra Tapolcán

A Jobbik miniszterelnök-jelöltje annak ellenére is folytatja országjárását, hogy van, ahol láthatóan a sarki kocsmából érkeznek az ellene bértüntetők, vagy valaki úgy gondolja, több tonnás munkagéppel kell életveszélyesen fenyegetnie őt. Pénteken Jakab Péter Tapolca főterén tartott utcai fórumot a civilben mentőápolóként ismert jobbikos parlamenti képviselővel, Rig Lajossal, aki Veszprém megye 3-as számú választókerületében indul az előválasztáson - és a Fidesz most is készült egy provokációval.

A rendezvényre – talán méltatlannak tűnő módon – de a nagyobbik kormánypárt is feltüzelte magát, ugyanis helyszíni információink szerint a Fidesz irodájából özönlött ki több tucat tüntető, köztük egy bohócjelmezbe öltözött személlyel. A hangoskodó tüntetők között volt aki csak simán kellemetlen állapotban volt, de akadt olyan is, aki gyermekeit sem kímélte a kínos szerepléstől.

Utóbbi jelenetre egyébként Jakab Péter is felhívta a figyelmet egy Facebook-posztjában, a miniszterelnök-jelölt azt írta:

"A Fidesz ki is vezényelte az embereit (...) Döbbenetes volt látni, hogy gyerekeket is, akiknek végig kellett hallgatni, ahogy önmagukból kivetkőzött felnőttek gyalázkodnak válogatott szitokszavakkal. Eszembe jutott, amikor Orbán arról beszélt, hogy a gyerekeket meg kell védeni. Ma nem sikerült megvédeni őket a felheccelt fideszesektől. Őszintén sajnáltam őket, hogy nyaralás helyett ma gyűlöletet kaptak a szüleiktől."

A tudatos készültségre az is utal, hogy a tüntetőknek álcázott fideszesek egy részének előre legyártott, Jakab-ellenes transzparenseik is voltak. A politikai vonalat pedig tovább erősíti, hogy még a súlyosan botrányterhelt, az érettségi hamisításos ügyben is érintett sümegi fideszes polgármester, Végh László is kint volt a téren:

Végh László sümegi fideszes polgármester Béli Balázs/Alfahír

A tüntetők közül sok személyt felismertek informátoraink, így tudomásunk szerint volt köztük olyan, aki Fenyvesi Zoltán fideszes országgyűlési képviselőnek gyárt médiatartalmakat, de ott volt Remete József, Sümeg fideszes önkormányzati képviselője is, aki korábban faszszopónak nevezte Jakab Pétert és csak a bíróságon szeppent meg, de látták képviselőtársát, Meszlényi Dezső Márkot is. Ugyancsak többeket felismertek azok közül, akiket a Fidesz 2019-ben indított az önkormányzati választáson, ahogyan Fenyvesi képviselő más, közvetlen munkatársait is, és a sort még folytathatnánk azok közül, akik biztosan nem maguktól mentek ki, hanem küldték őket.

Noha jól látható, hogy civil, lakossági felháborodásról vagy tiltakozásról szó sincs, a rendőrség nagy erőkkel biztosította a helyszínt, így a rendezvény atrocitás nélkül ért véget.

A kivezényelt áltüntetők többsége egyébként láthatóan nem örült a pártközponttól kapott szerepének, inkább zavarttan, némán tartotta a kiosztott táblát, és csak néhány ember keltett zavart a hangoskodásával. Ők azonban mindent beleadtak; a fórum női részvevőit például rendre megalázó kifejezésekkel illették.

Természetesen a délután nem csak a fideszes tüntetőkről szólt, valójában elég sok helyi embert érdekelt a jobbikos fórum:

Béli Balázs/Alfahír