Szerdán ismét emelkednek az üzemanyagárak, 500 forintos benzinárnál sokan pihentetnék az autójukat

Mint arról mi is beszámoltunk, végeláthatatlanul tovább folytatódik az üzemanyagárak emelkedése: szerdán 8 forinttal emelkedik a benzin, 6 forinttal pedig a gázolaj ára, így előbbiért 473, utóbbiért pedig 484 forintot kell majd fizetni a kutakon.

Az eltérés persze most is nagy a különböző kutak között: van, ahol 440 forint körüli áron tankolhatunk, de az autópályák mentén már 500 forint fölötti árral is találkozhatunk.

A Napi.hu megbízásából a Pulzus Kutató által végzett felmérés szerint

a megkérdezettek 68 százaléka 500 forintos benzinárnál tudná elképzelni, hogy kevesebbet használja az autóját.

A felmérés szerint az autósok több mint ötöde 600 forintnál gondolja át autózási szokásait, 8 százalék 800 forintnál 3 százalék pedig 1000 forintnál.

Egyelőre nem tudni, hol lesz a drágulás vége, elemzők szerint a 600 forintos benzinárat is elérhetjük.