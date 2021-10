Öt és félszer a Föld körül: Szijjártó repülőútjaira derült fény féléves viszonylatban

Szijjártó Péter 2021 első hét hónapjában akkora távolságot tett meg a honvédség repülőgépeivel, mintha öt és félszer megkerülte volna a Földet - hívja fel a figyelmet a 24.hu.

Az utóbbi években a külügyminiszter havonta átlagosan 10-11 alkalommal utazik "nem kormánygépnek" titulált HM-repülőgépeken a lap adatigénylése szerint.

A Külkereskedelmi és Külügyminisztérium a 24.hu közérdekű adatigénylésére azt írta, hogy Szijjártó idén január 1. és július 31. között 79 alkalommal utazott külföldre (a célországok láthatók a térképen), és ehhez 71-szer a Honvédelmi Minisztérium két Airbus A319-esének, illetve két Dassault Falconjának valamelyikét vette igénybe. Mindennek tetejébe arra is fény derült, hogy

a miniszter öt esetben nemcsak egy, hanem két, sőt volt, hogy három gépet is használt egy-egy út lebonyolításához.

A lap azt is közli, hogy a FlightRadar összesítő rendszere alapján a célállomások távolságának figyelembe vételével azt mutatta, hogy

Szijjártó a hét hónap alatt több mint 220 ezer kilométert repülhetett (a Föld kerülete 40 ezer kilométer), és összesen nagyjából 14 napot, azaz mintegy 336 órát töltött a levegőben.

A külügyi tárca arra azonban nem felelt, hogy összességében mennyivel terheli meg a költségvetést ez a nem túl ritkán kivitelezett repülőhasználat. A minisztérium a részköltségeket a jelzett időszakban 30,9 millió forintban állapította meg az adatkérést követően, azaz a csaknem 31 millió forintnyi összeg a repült órákra lebontva átlagosan közel 100 ezer forintot tesz ki a lap számításai alapján.

Megjegyzik, az elszámolási rendszer jelentősen megváltozott, mivel 2018-ban a külügy még többnyire fizetett a miniszter útjaiért, azóta viszont csak elvétve térítenek költséget.

Szijjártó 24 óra alatt járta meg Mongóliát, de ehhez 3 állami gépre is szüksége volt Július végén ajándékozott a kormány 33 darab lélegeztetőgépet Mongóliának, amiket személyesen Szijjártó Péter juttatott el Ulánbátorba. A külügyminiszter az indulása előtt hozzátette, mindezt a diplomáciai találkozóval egybekötött adományozást 24 óra leforgása alatt viszi véghez.

Végül kitérnek arra is az idézett cikkben, hogy Szijjártó háromnapos indonéziai útja mintegy 11 millió forintba került, a politikus japán látogatása pedig 14 millióba, szintén három napra. A tárcavezető két nap erejéig megfordult a Zöld-foki szigeteken is; augusztusban pedig Mongóliában járt diplomáciai találkozó és 33 darab lélegeztetőgép ajándékozása céljából. Utóbbi esetben három repülőgépre is szükség volt az ulánbátori útjához.