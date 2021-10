Karácsony Gergely visszalép Márki-Zay Péter javára a második fordulóban

A Kossuth Lajos téren tartott rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be Karácsony Gergely, hogy visszalép az ellenzéki előválasztás második fordulójában Márki-Zay Péter javára. Karácsony azt mondta, hogy könnyű szívvel fejezi be miniszterelnök-jelölti kampányát, mert egyébként sem akart eredetileg indulni a pozícióért és arra kéri az eddig őt támogató pártokat és szervezeteket is, hogy Márki-Zay Pétert támogassák a második fordulóban.

A főpolgármester elmondása szerint azért nem akart visszalépni eddig, mert sok szavazatot kapott az első fordulóban és nem akarta feladni az általa képviselt zöld-szociáldemokrata programot. Viszont tegnap 11 órakor rájött arra, hogy ha nem lép vissza, akkor Orbán marad, mert Dobrev Klára nyeri így az előválasztást.

Karácsony Gergely nem hozta szóba tájékoztatójában azt a korábbi értesülést, miszerint egy esetleges ellenzéki győzelem esetén megosztva, 2-2 évig lennének miniszterelnökök Márki-Zay Péterrel, később pedig újságírói kérdésre megerősítette, hogy erről nincsen szó.

Báli Balázs/Alfahír

Márki-Zay Péter azzal kezdte beszédét, hogy ez egy történelmi pillanat, Karácsony Gergely visszalépésével bebizonyította, hogy számára a haza érdeke mindennél fontosabbl, ezért tisztelete jeléül belép az általa létrehozott 99 Mozgalomba.

A hódmezővásárhelyi polgármester kijelentette, hogy Karácsony a DK felől is kapott megkereséseket, ha a személyes sorsa érdekelte volna, akkor a DK-val kötött volna szövetséget és Dobrev Klára javára lépett volna vissza. A DK később közleményben cáfolta ezeket az értesüléseket.

Márki-Zay a kritikák mellett tapsot is kért Dobrev Klára számára, mivel szerinte nagy teljesítmény, hogy nőként ilyen jól szerepelt egy választáson Magyarországon. Ennek ellenére Márki-Zay arra kérte a Jobbik és a DK szavazóit is, hogy az ország jövőjét szem előtt tartva őt támogassák a második fordulóban, mert Orbán Viktor mostantól csakis abban reménykedhet, hogy Dobrev Klára megnyeri az előválasztás második fordulóját.

Béli Balázs/Alfahír

Az Alfahír kérdésére, miszerint mit szólnak Karácsony Gergely baloldali támogatói a Szikra Mozgalomban ahhoz, hogy Márki-Zay Pétert kellene támogatniuk a második fordulóban, a főpolgármester úgy válaszolt, hogy a baloldali barátai nyilván csalódottak, de ő úgy látja, hogy ők is Márkit-Zayt fogják támogatni a második fordulóban.

Márki-Zay Péter pedig azt válaszolta az Alfahír arra vonatkozó kérdésére, hogy mikorra várható kormányprogram, ha ő lesz a miniszterelnök, hogy ennek van egy menetrendje természetesen, de végeredményben a pártokon fog múlni ez a dolog.

A döntés előzménye, hogy Karácsony Gergely csütörtökön órákon át tárgyalt az őt támogató pártok vezetőivel a Momentum sajtótájékoztatója után, ahol bejelentették, hogy Márki-Zay Péter mögé állnak az előválasztás második fordulójában. A döntés minden bizonnyal komoly vitákat váltott ki Karácsony belső köreiben, amelyet az is mutat, hogy már a sajtótájékoztató előtt lemondott Karácsony Gergely kampányfőnöke, Gál J. Zoltán.