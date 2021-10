Tiborcz István és Orbán Ráhel csak átmenetileg költözött Spanyolországba

Hosszútávon továbbra is Magyarországon képzeli el a jövőjét Tiborcz István és Orbán Ráhel, akik nemrég költöztek ki Spanyiolországba.

"Alapvetően két ok miatt döntöttünk úgy, hogy Marbellába költözünk. Egyrészt adódott néhány üzleti lehetőség, amelyekkel élni akartam, emiatt igen sok időt kell Spanyolországban töltenem. Azt viszont nem akartam, hogy keveset találkozzak a gyerekekkel. Másrészt a kislányom ötéves, az utolsó évben az iskola előtt jó lehetőségnek tűnt, hogy angolul és spanyolul tanuljon ő és a testvérei is. A legképtelenebb találgatások jelentek meg arról, hogy felszámolunk itthon mindent, holott további üzleti lehetőségeken dolgozom Magyarországon és külföldön is" - mondta Tiborcz a Magyar Hangnak.

Évtizedekre elítélt bűnözőtől vásároltak szállodát a Spanyolországba költözött Tiborcz Istvánék Spanyolország egyik legnagyobb korrupciós ügyében ítélték el korábban azt az üzletembert, akinek az egykori, murciai szállodaépületét megvette a Tiborcz István érdekeltségében álló, Orbán Ráhelt kreatív vezetőként alkalmazó BDPST Group - derült ki a HVG cikkéből. Mint arról beszámoltunk, nemrég robbant a hír, miszerint a saját lábán álló házaspár Spanyolországba költözött, a legidősebb gyereküket pedig már be is íratták egy ottani nemzetközi magániskolába Marbellán.

A lap úgy tudja, hogy Tiborcz BDPST Group cége Los Alcázares település egyik négycsillagos szállodáját üzemelteti. Ez egy 84 szobás, étteremmel és bárral, valamint 150 fős bankett-teremmel rendelkező hotel, amit a tervek szeront nemsokára a cégcsoport meg is vásárol.

A lap kiemeli, hogy Tiborcz eladta a Csabdi külterületén található ingatlanát és a környező földjeit. Erről Tiborcz azt mondta, hogy „szeretném megelőzni a találgatásokat, szó sincs arról, hogy felszámolom a magyarországi érdekeltségeimet”, mint közölte a birtoktól azért vált meg mert messze volt a fővárostól.

Emellett továbbra is a tulajdonát képezi nyolc, összesen több mint 150 hektárnyi birtok, amelyek használati jogát még 2016-ban szerezte meg. Az ingatlanokra ugyanakkor nagy jelzálogjogot jegyzett be a Gránit Bank, összesen több mint 180 millió forint értékben. Tiborcz ennek kapcsán azt mondta a lapnak, ezeken a területeken egy mezőgazdasági üzemközpontot hoztak létre, erre vették fel a hitelt.