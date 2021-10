Mi is Magyarországon képzeljük el Tiborcz István jövőjét

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

Tiborcz István hetykén, csak amúgy félvállra megüzente édes, szeretett hazájának, hogy „chill, visszajönnek még”. Vissza, bizony, ha rajtunk múlik! – érkezhet a válasz, hiszen rövid pereskedést, és hosszú boldog, börtönben töltött éveket kívánnánk neki. A Magyar Hang nem mindennapi módon mikrofonvégre csípte a kormánytól független médiában kissé idegenül mozgó Tiborcz Istvánt, hazánk első számú vejét.

Éppen az előválasztás első fordulójának utolsó napjaiban érkezett a hír, hogy a miniszterelnök saját lábán álló nagylánya vejével és gyermekeivel együtt új hazát keres. Az úticél nem a baráti Türk Tanács valamely tagállama, de nem is Kína, vagy valamely kevéssé ismert ország, ahová Szijjártó Péter fantasztikus diplomáciai képességeit dicsérendő beutazhatnánk orosz és kínai oltással is. Nem. Az úticél az Európai Unión belül van, ráadásul a hanyatló nyugaton, Spanyolországban.

Sokáig kereshette Tiborcz István is a méltó helyszínt új - és mint már tudjuk, csak átmeneti – életére. A spanyolországi Marbella a turisztikai ékkő, golf- és jachtparadicsom mellett ugyanis az afrikai drogútvonalakat felügyelő gengsztercsoportok főhadiszállása is. A Gibraltár és Málaga között félúton, a tengerparton fekvő településre azonban vélhetően nem drogcsempészet, hanem a szállodaipar vonzotta a házaspárt. A Tiborcz István tagadhatatlanul trendi nevű BDPST Group vállalata ugyanis üzemeltetőjévé vált az egyik helyi négycsillagos szállodának, a Los Alcázares-nek. Ezentúl azonban üzleti kapcsolatok is mágnesként hathattak, hiszen több magyar, köztük Zsidai Roy is működtet itt éttermet vagy egyéb érdekeltséget.

Tény és való, hogy a miniszterelnöki gyermeki pár nem számolta fel hátországát, vagy egy fél megyényi terület továbbra is az övék. A Magyar Hangnak Tiborcz önérzetesen megvallotta értetlenkedését, és a „legképtelenebb találgatásnak” nevezte azt, hogy hosszútávon, ne adj Isten örökre, idegenben tervezne. Éppen ellenkezőleg „hosszú távon mindenképpen Magyarországon képzelik el a jövőjüket”. Mondjuk ez egy elég homályos megfogalmazás. Arról nem is beszélve, hogy ebből a mondatból úgy fest, mintha messze nem Magyarország volna a világtörténelem és a nagy politikai folyamatok új origója, amelyről a miniszterelnök úr szeret beszélni, hanem csak egy hely, amivel tervezni lehet.

A történet menthetetlenül kínos Orbán Viktornak. Nehezen érthető, miért nem vártak a hírrel és kiköltözéssel még egy fél évet, a választások utánra.

Vajon a kormányzati kommunikációs stáb azt gondolta, hogy az előválasztás annyira erős politikai termék és innováció, hogy az általa keltett zajban egy ilyen kormányzati botrány is elsikkad? Ha muszáj volt mindenképp a választások előtt menni, tény és való, nem mehettek volna jobbkor.

Mióta tart az előválasztás, nekem nehezemre esik egy szót is befogadnom Orbán Viktortól és –ról. Igaz, ez megvolt már bennem régen is, de most annyi izgalmas zajlik önmagában az ellenzéki közéletben, hogy még a kritikára érdemes kormányzati húzások is hidegen hagynak. Igaz, a nyugdíjprémiummal például nem én voltam kormányzati részről a célközönség. Azzal se.

Nem ássa alá ez a kiköltözés a kormánypárti identitás alapját? Félreértés ne essék, senkit nem akarok röghöz kötni. Szabad ország, szabad egyetem, szabad egyház, szabad családtagok. Magyarország mindenkori miniszterelnöke azért, ha teheti, ne költözzön ki külföldre, míg tart a mandátuma, de családtagjai oda és akkor utaznak, költöznek, ahova akarnak. De Magyarország regnáló miniszterelnöke nemcsak egy miniszterelnök, hanem magát az országgal szereti azonosítani. Propagandája szerint a globalista erők olyan vehemenciával csapnak össze a lokalista erőkkel a politika porondján, mint Marx hirdette az osztályharcról. Erre jön a miniszterelnöki vő és a miniszterelnöki leány, és magára hagyja apukát unokástul.

Gyere Haza Fiatal – hirdette az elbukott kormányzati program évekkel ezelőtt. Párás tekintettel ezt kiáltjuk mi is az újhazába, a vendégváró pálinkakóstolók mellé azonban egy pár bilincset is készítenénk a tálcára.