Mégsem vesz a magyar állam termőföldet a Felvidéken

Nyár közepén, a politikai uborkaszezonban alkották meg azt a kormányhatározatot, melynek célja az volt, hogy a magyar állam külföldön, konkrétan a kelet-közép-európai régióban vásároljon termőföldet. A 400 millió eurós magántőkealapról itt írtunk:

Az ügy Szlovákiában nagy vihart kavart, az ottani ellenzék rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett, a külügyminisztérium törvénnyel akadályozta volna meg a felvásárlást. A Felvidéken egyedül a himnuszbetiltással próbálkozó, de Orbánnal jó viszonyt ápoló Andrej Danko mondta azt, hogy szerinte „nyugati ellenségek” támadják Magyarországot és Szlovákiát is.

Szijjártó Péter múlt heti, pozsonyi útja során Ivan Korčok szlovák külügyminiszter szóvá is tette, hogy a magyar kormány szándékáról nem diplomáciai úton, hanem a sajtón keresztül értesült. Északi szomszédunk jogszabályt is módosított a földvásárlás megnehezítése érdekében. Az új szabályozás szerint a kataszteri hivataloknak tájékoztatni kell az illetékes állami hatóságokat, köztük a külügyminisztériumot is, ha külföldi tulajdonjogot jegyeznek be Szlovákia területén lévő ingatlanra.

Kedden pedig Korčok azt közölte, Szijjártó tájékoztatása szerint a Magyarország kormánya visszavonta azt a határozatát, amely a környező országokban való földvásárlásról szólt. A szlovák külügyér magyarázatot vár magyar kollégájától arra is, milyen célból vásárolnak felvidéki műemlékeket, valamint a szlovákiai magyar oktatási célokra és a vállalkozások számára nyújtott magyarországi támogatások részleteit szeretnék megtudni.

