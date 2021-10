Jakab Péter újabb pert nyert, most a TV2 ellen

A változatosság kedvéért most a TV2 nevű fideszes szennycsatorna hazudott rólam - számolt be róla a Jobbik elnöke Facebook-oldalán. A párt miniszterelnök-jelöltje azt írja, "a fura módon „Tények"-nek nevezett műsorban azt találták ki, hogy miközben kritizálom a kormány úgynevezett válságkezelését, magam is igénybe vettem a hitelmoratóriumot".