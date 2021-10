8 hasznos tipp, amit érdemes tudnod, mielőtt online vállalkozást indítasz (x)

Az internet nélkül jelenleg el sem tudnánk képzelni az életünket. A szórakozás mellett mostanra sokak számára fő bevételi forrássá vált - különösen azok körében, akiknek az a küldetésük, hogy megvalósítsák ötletüket az online térben. Na de mit érdemes tudnod, mielőtt online vállalkozást indítasz? Most adok pár tippet, hogy könnyebb legyen az indulás!

Az internet manapság egy fő bevételi forrás lehet sokak számára, akik pénzt szeretnének keresni. A különböző termékek, és szolgáltatások online értékesítése ma már rendkívül népszerű, és nagyon jövedelmező terület, ha elég ügyes vagy.

Az online eladások növeléséhez pedig olyan platformok is hozzájárulnak, mint a könnyen kezelhető weboldal készítő programok, vagy a közösségi média csatornák, amelyek mind segítenek abban, hogy minél több emberhez elérjen online vállalkozásod.

Viszont tudnod, kell, hogy egy online vállalkozás indítás komoly előkészületekkel járhat, és mindent érdemes alaposan megtervezned, mielőtt belevágnál. Íme 8 tipp, hogy megkönnyítsük a dolgodat!

1) Legyen üzleti terved!

Mielőtt elindítanád a vállalkozásodat, érdemes kitalálnod egy megfelelő üzleti tervet. Az üzlet megfelelő tervezése és validálása elengedhetetlen a sikerhez. Előfordulhat, hogy olyan ötleted van, amiről azt gondolod, hogy garantált a siker. Viszont lehet, hogy a validálás után kiderül, hogy kudarcra van ítélve. Az is lehet, hogy jóval nagyobb érdeklődés fogadja új online üzletedet a vártnál. Erre mind fel kell készülnöd! Az üzleti tervnek tartalmaznia kell a célcsoportot, a piaci rést, illetve fel kell vázolnia a lehetséges lépéseket akár váratlan helyzet esetén is.

2) Koncentrálj az ügyfelekre!

Bármilyen vállalkozásról legyen szó, nagyon fontos, hogy elsajátíts egy alap marketing tudást. Kutasd fel a potenciális ügyfélköröd összes demográfiai, valamint pszichográfiai adatait, és ellenőrizd vásárlási szokásaikat! Emellett figyeld versenytársaidat, hogy ők milyen stratégiával dolgoznak, és böngészd a weboldalaikat is, hátha látsz egy olyan ötletet, amit te is be tudsz építeni! Mindemellett a különböző platformokon megtalálható ügyfélvisszajelzések, és a konkurencia online kommunikációja is segíthet átláthatóbbá tenni a saját piaci forgatókönyvedet.

3) Válaszd ki a megfelelő terméket!

Még az üzleti modell felvázolása, és a validálás után is fontos, hogy konkrétan meghatározd, milyen típusú terméket fogsz eladni. A termék minősége határozza meg a vállalkozásod sikerét! Ha silány minőségű, akkor hamar elterjedhet a rossz hírneve a vállalkozásodnak, amit biztos te sem szeretnél. Ha nem te vagy a termék gyártója, akkor válassz egy hozzáértő, és megbízható beszállítót!

4) Készíts weboldalt a vállalkozásnak!

Miután elkészítetted a piackutatást, és kiválasztottad a megfelelő terméket, már csak egy jó tárhelyszolgáltatót kell találnod! Egy saját weboldal létrehozása elengedhetetlen ahhoz, hogy elkezdd az online vállalkozásodat.

Azt javasoljuk, hogy bízd ezt a munkát profi szakemberekre, hogy még véletlenül se legyen hiba az oldalon! Ez különösen fontos, hogy ha fizetési átjáró is hozzá van kapcsolva a weboldaladhoz.

5) Legyen online marketing stratégiád!

A jól megtervezett reklámstratégia kulcsszerepet játszik vállalkozásod általános növekedésében és fejlődésében. Miután készen állsz az értékesítésre, ki kell alakítanod egy hatékony marketing stratégiát az újonnan létrehozott vállalkozásod népszerűsítésére. Ez a stratégia segíthet abban, hogy üzletedet a következő szintre emeld!

6) Használd a közösségi média erejét!

Egy marketing- és reklámstratégia jól kivitelezhető a közösségi média segítségével. Manapság egyre elterjedtebbek az olyan közösségi oldalak, mint a Facebook, az Instagram, vagy a TikTok. Mindegyik hatékony lehet egy termék vagy szolgáltatás népszerűsítésére. A lényeg, hogy meg kell határoznod a célcsoportot, és azok szokásait. Ehhez mérten kell megtalálni azt a közösségi platformot, ahol a legnagyobb valószínűséggel szólítod meg a potenciális célközönségedet. Például egy 50+-os közönséget nem biztos, hogy a TikTok-on ajánlott megszólítanod!

7) Kezdj el e-mail listát építeni!

Bizonyos vállalkozásoknál elengedhetetlen egy e-mail lista elindítása és fenntartása. Egy e-mail listának mindig naprakésznek kell lennie, hiszen segítségével könnyedén kapcsolatba léphetsz a meglévő, és visszatérő ügyfeleiddel is. Az e-mail listához kapcsolódó rendszeres hírlevél küldés hozzájárulhat ahhoz, hogy megcélozd ügyfeleidet, és további termékeket/szolgáltatásokat értékesíts a számukra.

8) Reagálj időben az e-mailekre!

Ahogy fentebb is írtam, egy e-mail lista elindítása lehet, hogy gyerekjáték, azonban a fenntartása nem az. Ezért gyorsan kell reagálnod a megkeresésekre és kérdésekre! Ha valaki online megkeresést küld, akkor elég gyorsnak kell lenned ahhoz, hogy a lehető leghamarabb válaszolj rá. A potenciális ügyfeleid támogatása nagyon fontos momentum az üzleted egészséges növekedése szempontjából.

Egy online vállalkozás létrehozásánál vannak mélységek, és magasságok. Viszont ha betartod a fentebb leírtakat, akkor sikerre viheted az ötletedet!

Ha pedig kedvet kaptál, akkor vágj bele, kezdj el tanulni, képezd magad, találd ki, hogy milyen vállalkozást szeretnél indítani, mert ha hiszed ha nem mindenki képes rá, csak akarni kell! Sok sikert!