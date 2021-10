Orbán Viktor korábbi javaslata alapján csökkentené az üzemanyagok adóterhét a Jobbik

A rekordmagas üzemanyagár miatt azonnali kormányzati beavatkozásra van szükség - címmel nyújtott be interpellációt Dudás Róbert. A Jobbik országgyűlési képviselője felidézte, hogy két hete is felszólalt ebben az ügyben, és határozati javaslatot is benyújtott. Arra kérte a parlamentet, hogy a szakbizottság mielőbb tűzze napirendre a kérdést.

A folyamat tovább romlik. Az elmúlt két hétben négyszer emelkedett és két nap múlva megint emelkednek az üzemanyagárak. Szakértők szerint elérheti a 600 forintot is

- hívta fel a figyelmet Dudás Róbert hozzá téve, hogy tartós lesz a magas üzemanyagár.

A jobbikos képviselő szerint ez arra kell, hogy késztesse a kormányt, hogy lépjen, mert a magas üzemanyagárak mindenre kihatással vannak. Hangsúlyozta, hogy kirobbanó áremelkedések következhetnek be, de van lehetőség beavatkozni a jövedéki adó és az Áfa csökkentésével.

Tisztelettel várom tehát államtitkár úr válaszát, hogy mit kíván tehát tenni a kormány, de annyit hozzá tennék, hogy amennyiben válaszában megemlíti, hogy Európa szerte és nyugaton is magasak az üzemanyagárak, de szeretném figyelmébe ajánlani, hogy nekik nem a gyenge magyar forinttal kell fizetni

- zárta felszólalását Dudás Róbert.

Tállai András azonban éppen az európai magas árakra is hivatkozott, a jövedéki adó csökkentését azonban elutasította. Azt mondta, hazánk az EU utolsó helyén áll az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó tekintetében.

Ezt tovább csökkenteni lehetetlen, hiszen az EU is magasabb adót vár el országunktól

- hivatkozott ki az államtitkár az EU-ra.

Tállai András szerint más országok is küzdenek az üzemanyagárakkal, azonban ezt a piaci folyamatok diktálják.

Dudás Róbert válaszában arra is felhívta a figyelmet, hogy nyugaton nemcsak a gyenge forinttal nem kell számolniuk, de ott jóval magasabbak a bérek is. Továbbá szerinte nem lehet csak a piaci folyamatokra fogni a magas árakat, mert két éve a fele volt a jelenlegi piaci áraknak a kőolaj, de ez nem azt jelentette, hogy nálunk fele annyiba került volna az üzemanyag. Ezután felidézte Orbán Viktor 2004-ben elhangzott felszólalását.

Az állam nyerészkedik az üzemanyagárakon! Vagy a jövedéki adót kell drasztikusan, 20 százalékkal csökkenteni, vagy az üzemanyagok áfáját

- idézte Orbán Viktor szavait Dudás Róbert, kijelentve, hogy a Jobbik a jelenlegi miniszterelnök kijelentése alapján nyújtja be határozati javaslatát a jövedéki, illetve a forgalmi adó csökkentése érdekében.