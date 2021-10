380-ig fog gyengülni fél éven belül a forint

A tegnapi vétó után új helyzet teremtődött az uniós politikában. Steen Jakobsen, a Saxo Bank vezető közgazdásza korábban már megjósolta, hogy a forint 375-ig fog gyengülni, ami majdnem be is jött, hiszen még nemrégiben 370-nél is járt a forint árfolyama az euróhoz képest (jelenleg 361).