Németh Szilárd olyan, mint egy kisgyerek, aki túl sok ajándékot kapott egyszerre

Nincs itt sem helye, sem ideje minősítgetni Németh Szilárdot, úgyis egy egész ország ugyanazt gondolja róla, teljesen mindegy, hogy valaki DK-s, jobbikos, vagy fideszes. De azért mégsem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy ez az ember úgy játszik a közpénzhomokozóban, mint egy afrikai nyaralásra elvitt szibériai kisiskolás.

A csepeli választások örökös vesztese, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára (:DDD), aki jó fideszes politikus mintájára nyilván vezető pozíciót élvez egy sportegyesületnél is, hiszen ő a Magyar Birkózó Szövetség elnöke, egy csodálatos fotóval mélyítette el a trollokból álló követői felől érzett szerelmet: a képen nem csupán a véletlenül pont Csepelre épült Kozma István Magyar Birkózó Akadémia épülete szerepel, de odavitetett egy 1956-os teherautót is, rajta a lyukas lobogókkal, majd arra rátűzték az ElkXrtuk című, jóindulattal is közepesre sikerült, de 1956-tól teljesen független, és politikai szempontból öncélú kampányfilm plakátját is.

Szóval ilyen az, amikor valakivel elhitette a környezete, hogy a fenekéből is parfüm árad, pedig csak arról volt szó, hogy senki nem merte kiküldeni a kertbe: özönlenek a szuper ötletek, megvan a játék, a homokozó, miközben a hobbik hivatássá, a lopások nemzetmentő sikertörténetekké válnak.

Már csak azt nem értem, miért nem evett közben valami gusztustalan ételt is, mondjuk kandírozott sertésszemgolyópürével kevert darált kakasherét egy kis kéksajttal, ecetben feláztatott pirítóskenyérre kenve.