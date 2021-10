A párt frissen lemondott elnökét, Fekete-Győr Andrást nevezte meg a Momentum parlamenti listavezetőként

A Momentum Küldöttgyűlése a mai napon úgy döntött, hogy Fekete-Győr András, a Momentum alapítója vezesse a Momentum parlamenti listáját - írja a párt vasárnap este kiadott közleményében. Döntésüket azzal indokolták, hogy Fekete-Győr Momentum iránti elkötelezettsége és a pártért tett munkája megkérdőjelezhetetlen.

Ez a döntés elsősorban azért lehet érdekes, mert így a közös ellenzéki listán az ott szereplő momentumosok között Fekete-Győr András lehet az első név annak ellenére, hogy korábban a rendkívül gyenge előválasztási eredménye miatt lemondani kényszerült a párt elnöki pozíciójáról.

Orosz Anna, a párt ügyvivő elnöke a Partizán videójában pedig elmondta azt is, hogy a küldöttgyűlés döntése értelmében, akit a Momentum listavezetőjeként megjelöl, az lesz a párt parlamenti frakcióvezetője is a jövő évi választás után. Ez utóbbival kapcsolatban azonban kérdéses, hogy lesz-e egyáltalán külön Momentum-frakció, hiszen ahogy arról az Alfahíren beszámoltunk, Székely Sándor ISZOMM-os országgyűlési képviselő olyan határozati javaslatot nyújtott be a héten az Országgyűlésnek, amely egy frakcióba kényszerítené az egy listán induló ellenzéki pártokat.