Az ISZOMM politikusának frissen benyújtott javaslata egy frakcióba kényszerítené az ellenzéki pártokat

Székely Sándor független országgyűlési képviselő kezdeményezi, hogy a pártok csak a névlegesen megszerzett szavazatok arányában alakíthassanak országgyűlési képviselőcsoportokat, ezért a mai napon erről szóló határozati javaslatot nyújtott be Kövér Lászlóhoz - írja az MTI.

Pártok közös indulása esetén így a frakciójuk is közös lenne, mind a kormánypárti, mint az ellenzéki sorokban.



Pártja, az ISZOMM ugyanis mélyen helyteleníti, hogy olyan pártok, amelyek nem tudnak szert tenni a bejutási küszöböt jelentő 5 %-ra, azok másokra csimpaszkodva úgy tehessenek, mintha kellő társadalmi támogatás állna mögöttük.

Székely Sándor javaslata H/17327-es számon már elérhető a Parlament honlapján. Eszerint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló határozat első bekezdésének egyetlen mondatát módosítanák, amennyiben azt elfogadná a Törvényhozás kormánypárti többsége.

A jelenleg érvényes szövegben ez szerepel:

Szanyi Tibor párttársa erre módosítaná:

Azaz, kikerül a szövegből a "vagy" szó.

Azt, hogy ne lehessen minden induló pártnak saját frakciója, többek között azzal indokolja,

"hogy a képviselőcsoportok számának megnövelése jelentős többletköltséget is jelent, mert a megnövekedett számú képviselőcsoportoknak több forrásra van szükségük a működéshez. Azzal, hogy a közös listán indulók is csak közös képviselőcsoportot alakíthatnak, nemcsak költségkímélőbb lesz a működés, hanem könnyebben átlátható is, ami az Országgyűlés működési hatékonyságát is növeli (pl. könnyebb a bizottsági helyek elosztása is)."