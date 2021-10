A lengyel hadsereg megerősítésére új törvénytervezetet mutattak be Varsóban

Új, a lengyel fegyveres erők megerősítését és a hadsereg létszámának növelését célzó törvénytervezetet mutatott be Jaroslaw Kaczynski kormányfőhelyettes, a kormánypárt elnöke, valamint Mariusz Blaszczak lengyel nemzetvédelmi miniszter kedden.

Az MTI tudósítása szerint a fegyveres erők működését átfogó módon szabályozó tervezet 14 régebbi törvényt helyettesítene, köztük olyanokat, amelyek - módosított formában - még az 1989 előtti időszakban érvénybe lépett törvényekre vezethetők vissza.

Az új törvény a jelenlegi nemzetközi helyzetre, Lengyelország aktuális védelmi szükségleteire ad választ - mondta el a kormányfőhelyettesként a védelmi és belbiztonsági ügyeket felügyelő Kaczynski a sajtókonferencián. A NATO, valamint az Európai Unió határán is fekvő Lengyelország

"komoly elrettentő erővel kell, hogy rendelkezzen, és szükség esetén (...) hosszabb ideig is önállóan kell, hogy tudjon védekezni"

- indokolta meg Kaczynski az új szabályozást.

Felidézve a híres aforizmát (Si vis pacem, para bellum), kijelentette:

"aki békét akar, építsen erős fegyveres erőket".

Utalt Oroszország "birodalmi törekvéseire" és a lengyel-fehérorosz határon zajló "hibrid háborúra".

Lengyelország kerítést épít a fehérorosz határon Lengyelország két és fél méter magas kerítést épít a fehérorosz határon a magyar-szerb határszakaszon létesített kerítés mintájára, és kétezerre emeli a határőrök támogatására kivezényelt katonák létszámát - jelentette be hétfőn Mariusz Blaszczak lengyel nemzetvédelmi miniszter.

Blaszczak miniszter közölte: a tervezet olyan mechanizmus kialakítását teszi lehetővé, amelynek révén a lengyel hadsereg a további korszerűsítést célzó új pénzforrásokhoz jut. Ezért létrehozzák a fegyveres erők támogatási alapját, amelynek forrásait a költségvetési eszközök mellett az állami kötvények, az Állami Fejlesztési Bank (BGK) által kibocsátott kötvények, valamint a jegybank nyereségéből származó befizetések képezik majd.

A hadsereg létszámnövelése érdekében bővítik a tartalékosok továbbképzési lehetőségeit, és bevezetik az önkéntes katonai alapszolgálatot. A 28 napos alapkurzus és 11 hónapos kiképzés után az önkéntesek vagy tartalékba vonulhatnak, vagy hivatásos katonaként szolgálhatnak tovább.

Új katonai szolgálati formát indít a honvédség a 18 és 65 év közöttieknek Új szolgálati formát indít a Magyar Honvédség - jelentette be a honvédelmi miniszter szerdán Budapesten. Az MTI beszámolója szerint Benkő Tibor elmondta: az önkéntes katonai szolgálatra azon fiatalok jelentkezését várják, akik valamiért csak később kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat, valamint azokét is, akik tanulmányaikat befejezték, de nem szereztek végzettséget, szakképzettséget.

Ez az önkéntes szolgálat egy másik formája lesz a lengyel hadsereg struktúráiban 2016 óta már működő területvédelmi erők (WOT) mellett. A WOT legénysége jelenleg több mint 30 ezer főt számlál, tagjai számát a jövőben legalább 50 ezerre emelik. A hivatásos katonák létszámát pedig 250 ezerre fogják bővíteni - jelentette be Blaszczak. Ismertette az önkéntes és a hivatásos katonák előléptetésének és jutalmazásának új szabályait is.

Ösztöndíjprogramot jelentett be a civil főiskolákon és egyetemeken tanuló, de a hadseregben hasznosítható szakokon végző hallgatók számára. Az ilyen ösztöndíjasok 5 évig a hadsereg kötelékében dolgoznának majd, és tiszti képzésben vehetnének részt.

A törvénytervezet újonnan kiképzett kibervédelmi erők bevonására is számít a hadseregben. Tartalmaz fegyelmi, korrupció- és nepotizmusellenes előírásokat is. A jogszabálytervezetet a kormány, majd a parlament is megvitatja majd.