Montenegróban folytatja a terjeszkedést a NER-kedvenc 4iG

A Jászai Gellért többségi tulajdonában lévő 4iG megegyezett a PPF Telecom Group-pal a Telenor Montenegro 100 százalékos részvénycsomagjának megvásárlásáról - írja az mfor.hu.

A Telenor Montenegro 2020-ban elért 44 millió eurós árbevételével piacvezető a montenegrói mobilszolgáltatási szegmensben. A podgoricai központtal működő társaság 436 saját tulajdonú bázisállomással rendelkezik, bevételeinek több mint kétharmada a 413 ezret számláló lakossági és üzleti előfizetői körtől származik. A felek a tranzakció értékét nem hozták nyilvánosságra. Az ügylet a montenegrói versenyjogi eljárást követően, várhatóan még idén év végéig zárulhat.

A 4iG még júliusban jelentette be az előzetes megállapodást a Telenor Montenegro megvásárlásáról azzal a PPF Grouppal, amely 2018-ban szerezte meg a társaságot a térség több mobilszolgáltatójával együtt. Nem ez volt azonban az egyetlen akvizíció Mészáros Lőrinc barátjának cégétől az elmúlt időszakban, mivel ahogy arról az Alfahíren is beszámoltunk, augusztusban többségi tulajdont szereztek az eddig állami tulajdonban lévő Antenna Hungária Zrt.-ben is.