Jakab Péter szerint kirúgási hullámot indíthat el a kormány kötelező oltást előíró rendelete

- írta Facebook posztjában Jakab Péter utalva a kormány kötelező oltást elrendelő intézkedésére.

Ennek lényege, hogy az a munkavállaló, aki nem hajlandó beoltatni magát, a munkáltatója egyéves fizetés nélküli szabadságra küldheti, de akár ki is rúghatja az érintett dolgozót.

A Jobbik elnöke szerint a koronavírus-járvány ellen valóban fontos az oltás és jelezte, hamarosan igényelni fogja a harmadik felvételét is.

Jogomban áll. De másnak is joga van nem kérni, és ez nem járhat azzal a büntetéssel, hogy elveszem tőle a kenyeret. A kormány most mégis ezt teszi. Persze ők nyilván nem az egészségünkért aggódnak - akkor nem verték volna szét az egészségügyet -, hanem a multikért, amelyek most - ahogy a szakszervezetek fogalmaztak - egy csapásra elintézhetnek akár egy nagyobb elbocsátási hullámot is a mostani kormányrendeletre hivatkozva